“Mujeres en la Resistencia”: La exposición fotográfica colectiva de la AFI Histórica por los 50 años

La muestra contará con más de 60 fotografías sobre la lucha y la resistencia de las mujeres bajo la dictadura civil-militar. “Con esto haremos notar que no hay gobernabilidad si no hay memoria, no hay olvido si no hay justicia”, destacó la AFI.

Por Osciel Moya Plaza

“Mujeres en la Resistencia” se llama la exposición fotográfica colectiva 1973-2023 organizada por la Asociación de Fotógrafos Independientes Histórica (AFI) que se realizará en las ciudades de Valparaíso, Santiago y Concepción.

Esta iniciativa tiene por objeto “mantener viva la memoria a propósito de la conmemoración de los 50 años, reivindicando a las mujeres y su participación en la resistencia y lucha en este lapso de tiempo”, así lo destacó la organización a través de un comunicado.

La AFI informó que esta exposición cuenta con 62 fotografías, impresas en soporte de papel de Arte Fino, en un tamaño de 30 x 45 cm., enmarcadas con paspartú y moldura de madera (mañío). Además, habrá una exhibición digital mostrada en monitores instalados en espacios contiguos a la muestra física, con los trabajos y obras de las y los fotógrafos que no serán impresas en papel.

Uno de los organizadores de la iniciativa, Osvaldo Briceño, indicó que la actividad surgió el año pasado entre cinco fotógrafos con la idea de convocar a otros profesionales. “De ahí convocamos a otros fotógrafos para que mostraran una fotografía para formar una colectiva, con una temática que es la mujer en la lucha y en la resistencia. Pensábamos que nos iba a costar mucho, sin embargo, fue una convocatoria muy buena, todos quisieron participar y tuvimos más de lo que nosotros esperábamos y concluimos en una exposición de 56 fotografías, pero en realidad son más porque tenemos fotógrafos de Concepción y Valparaíso”, indicó Briceño.

“La hemos hecho a puro pulso, a puro corazón, ha habido promesas, que seguramente se van a hacer realidad, pero de los bolsillos de cinco personas hemos sacado para imprimir, comprar pintura, hacer los módulos, hacer las enmarcaciones, etc.”, agregó.

Briceño recordó que la AFI surgió en el año 1981 para resguardarse de la represión del régimen civil-militar, “donde eran muy atacados los fotógrafos porque la fotografía era un peligro para la dictadura y hubo la necesidad de agremiarse en forma oficial para tener un poco más de resguardo”.

Los autores de las obras la compondrán un grupo de los más destacados fotógrafos y fotógrafas del Colectivo AFI Histórico y profesionales independientes de esta generación.

La muestra será expuesta en Valparaíso el 5 de agosto, mes de la fotografía, en el Mercado Puerto, ubicado en Cochrane 117. En Santiago será exhibida en septiembre en el Centro Cultural Estación Mapocho, para terminar en noviembre en la Universidad de Concepción.

“Junto a este evento se realizará una marcha silenciosa con los autores, compañeros y amigos, colgando en el pecho y espalda de cada uno, las fotografías impresas, para sensibilizar a la gente y promover la exposición”, informó la organización.

El recorrido será por los lugares más concurridos de las tres ciudades hasta llegar a la explanada en donde se encuentra el símbolo de los poderes: Plaza de la Civilidad en Valparaíso, Plaza de La Constitución en Santiago y Plaza de La Independencia en Concepción.

“Con esto, haremos notar que no hay gobernabilidad si no hay memoria, no hay olvido si no hay justicia”, destacó la AFI.

Jesús Inostroza, Patricia Alfaro, Luis Navarro, José Moreno, Osvaldo Briceño y Gonzalo Leiva son los profesionales que organizan esta muestra fotográfica que reúne el trabajo de los fotógrafos, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1973.