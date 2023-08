Chile: Declaración en defensa de la Democracia, la Paz y los Derechos Humanos

En defensa de la Democracia, la Paz y los Derechos Humanos.

Las organizaciones y artistas que suscribimos la presente, conscientes de la realidad política y social que vive el país, observamos con indignación y alta preocupación la creciente ofensiva de grupos de ultraderecha, no sólo contra el actual gobierno sino contra la propia democracia por cuya recuperación tantas y tanto chilenos entregaron sus vidas.

En el marco de una sostenida campaña de negacionismo, en la que junto con reivinidcar el golpe de Estado y la dictadura civil-militar del tirano Augusto Pinochet, dichos grupos han tenido el descaro de llevar a cabo manifestaciones pro-golpistas incluso frente al palacio de La Moneda. Se trata de grupos de características evidentemente neofascistas, que se proponen, como expresamente señalan, “sacar al gobierno como sea”, y que en su violento propósito han llegado a amenazar a múltiples personas y organizaciones de nuestro país.

Frente a dicho escenario, manifestamos a la comunidad nacional lo siguiente:

El golpe de Estado de 1973 y el consiguiente régimen dictatorial, que derrocó a un gobierno legítimamente constituido y electo por el pueblo, que disolvió los sindicatos y toda la institucionalidad democrática y que se empeñó en aniquilar físicamente a sus opositores; no puede, bajo ningún punto de vista, ser relativizado y menos legitimado.

Mientras trabajadoras y trabajadores de Chile, jóvenes estudiantes y sectores más conscientes del pueblo recuerdan con dolor los crímenes, las torturas y todas las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura civil-militar, y cuando Chile entero repudia la barbarie y mantiene en alto la demanda del “nunca más”, la búsqueda de verdad, la demanda de justicia y la memoria como garantía de no repetición; resulta inaceptable que haya quienes buscan reeditar la etapa más oscura de nuestra historia.

No cabe duda que detrás de estos grupos fascistas están los poderosos de siempre, que pretenden crear un clima de ingobernabilidad que les permita replicar la táctica del golpe blanco, o “impeachment”, que a grupos similares les fue exitoso en Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y otros países de Latinoamérica, y que, como clase trabajadora, no podemos permitir.

Las organizaciones y artistas que suscribimos la presente apelamos a las autoridades de gobierno y Estado en general, para que tomen las acciones pertinentes y procedan con el rigor que corresponde a la gravedad de los hechos. Estos grupos, que hipócritamente se autodefinen como “patriotas”, y que repudiamos categóricamente, no pueden quedar impunes.

Santiago, 01 de agosto de 2023.

Suscriben:

· Agrupación de Derechos Humanos de Maipú.

· Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

· Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán.

· Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine.

· Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

· Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta.

· Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua.

· Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valdivia.

· Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso.

· Agrupación de Víctimas de Derechos Humanos de San Carlos.

· Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

· Asociación Cultural de Chilenos e Italianos – Milán, Italia (ALPIANDES).

· Asociación de Memoria y Derechos Humanos, Irán 3037 (ex venda sexy).

· Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.

· Banda Ramé.

· Cabildo de los Derechos Humanos de Quilpué.

· Camila “Chascona” Ramírez (cantautora).

· Central Unitaria de Trabajadores (CUT-Chile).

· Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Provincial El Loa.

· Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende.

· Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume.

· Chile Despertó Internacional – Quebec, Canadá.

· Colectivo Plaza de la Constitución Cuartel 1.

· Colegio de Profesoras y Profesores Comunal Calama.

· Colegio de Profesores Provincial El Loa – Calama.

· Colegio Nacional de Profesores y Profesoras de Chile.

· Comisión de Derechos Humanos Colegio de Antropologos.

· Comisión de Derechos Humanos Colegio de Arquitectos y Atquitectas.

· Comisión de Derechos Humanos Colegio Trabajadores y Trabajadoras Sociales.

· Comisión de Derechos Humanos de Quilpué.

· Comisión Ética Contra la Tortura.

· Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC).

· Confederación Nacional Sindical Campesina del Agro y Pueblos Originarios Ranquil.

· Conjunto Folclórico Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

· Conjunto Imaginación.

· Coordinadora de Derechos Humanos Federación de Colegios Profesionales.

· Corporación 3 y 4 Álamos, Campo de Concentración.

· Corporación de Defensa de Derechos Humanos UNIDAS.

· Corporación La Serena Dieciséis de Octubre.

· Corporación Memoria Borgoño.

· Corporación Memoria Chacabuco.

· Corporación Memoria Lonquén.

· Corporación Memorial Cerro Chena.

· Daniela Millaleo (cantautora).

· Departamento de Derechos Humanos Colegio de Profesoras y Profesores.

· Estadio Nacional Memoria Nacional.

· Ex Nido.

· Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Minería y Organizaciones Afines de la 2ª región (FESITRAM).

· Federación de Sindicatos El Salvador (FESAL).

· Federación de Trabajadores Contratistas División MantoVerde (FESAMAV).

· Federación de Trabajadores de la Minería de Aconcagua (FETRAMAC).

· Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).

· Federación de Trabajadores Territorial del Cobre (FETRATEC).

· Federación Minera del Norte (FEMINORT).

· Fundación CENDA (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo).

· Grupo de Memoria Renca de Pie.

· Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta.

· Illapu.

· Manolopez (cantautor).

· Max vivar (músico, fundador grupo Villa Cariño).

· Memorial por la Justicia y la Dignidad Provincia Cordillera.

· Mujeres Autoconvocadas 18 de Octubre.

· Mujeres de Luto de Arica.

· Mujeres, Memoria y Derechos Humanos de Arica.

· Observatorio por el cierre de la Escuela de Las Américas.

· ONG Renacer PRAIS de Ñuble.

· Pancho Villa (músico-trovador).

· Red de sitios de Memoria.

· Sindicato de Trabajadores Alto Loa.

· Sindicato de Trabajadores Berliam Concentradora Chuquicamata.

· Sindicato de Trabajadores Eventuales y Transitorios de la Provincia del Maipo.

· Sindicato Interempresa TRAMSALPO.

· Sindicato Resiter S.A. Establecimiento Chuquicamata.

· Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.

· Tomo Como Rey.

Publicada en: https://www.confederaciondelcobre.cl/index.php/2023/08/01/declaracion-en-defensa-de-la-democracia-la-paz-y-los-derechos-humanos/