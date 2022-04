Argentina. El 6 de abril, marcha por la libertad a los presos del FMI

El miércoles 6 de abril a las 10 horas se realizará una movilización unitaria desde el Obelisco a la cámara penal porteña, en Libertad 1042. Marcharemos exigiendo la inmediata libertad a Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte, detenidos por participar de la jornada de protesta contra el acuerdo con el FMI el 10 de marzo de 2022 en Congreso.

Las organizaciones firmantes entendemos que no se puede criminalizar la protesta social, menos todavía cuando el hambre reina en los barrios y sectores populares, cuando el ajuste es la moneda corriente con la que se asienta este acuerdo votado en el Congreso.

Llevamos más de 20 días con nuestros compañeros detenidos, hostigados y demonizados por los grandes medios de comunicación y diversos sectores políticos patronales. Extendemos este llamado a movilizar y solidarizarse al conjunto de las organizaciones obreras, sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a nivel nacional e internacional.

Por todo lo expuesto, en un amplio espacio de unidad y en las calles les exigimos a los jueces, fiscales y al poder político de turno que liberen a nuestros compañeros, por el desprocesamiento y el cese de la persecución a lxs que luchan. ¡Libertad a lxs presxs políticxs! ¡Luchar no es un delito!

Miércoles 6 de abril, 10 hs en el Obelisco, para marchar a Libertad 1042

CORREPI

AGENCIA AR

CEPRODH

PTS

JUVENTUD GUEVARISTA

MTR HISTORICO

PCT

FAR

BARRICADA TV

DEMOCRACIA OBRERA

MTR VOTAMOS LUCHAR

FOGONEROS

CADHU

SECRETARÍA MIGRANTE UTEP

NUESTRAMERICA

PRML

CADEP

MTL REBELDE

PSTU

TRABAJADORES DE BASE

LSR

BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.RE- OTL- AGRUPACIÓN ARMANDO CONCIENCIA)

VENCEREMOS PT

COMPAÑERXS Y AMIGXS DE JARU

CAPOMA

COLUMNA BOLI LESCANO

MST

CUBA-MTR

MOVIMIENTO REBELIÓN POPULAR

ERyS

PARTIDO OBRERO

APEL

COORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL: FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR

PRSA

RESISTENCIA POPULAR

MOV. ANA MARÍA VILLARREAL

MOV. 19 y 20 DE DICIEMBRE

FTC – M29

AEDD ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

POLÍTICA OBRERA

LIBRES DEL SUR – BARRIOS DE PIE

OPINIÓN SOCIALISTA

CONVERGENCIA SOCIALISTA

RAZÓN Y REVOLUCIÓN

MARABUNTA CORRIENTE SOCIAL Y POLÍTICA

NUEVO MAS

IZQUIERDA SOCIALISTA

FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA)

PAÑUELOS EN REBELDÍA

PARTIDO SOCIALISMO y LIBERTAD

CORRIENTE MARXISTA INTERNACIONAL

COORDINADORA SIMÓN BOLÍVAR

AGRUPACIÓN CLASISTA LUIS PONS MUNICIPALES AVELLANEDA

RED INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS y JUSTICIA POR NUESTROS MÁRTIRES

HILO ROJO COLECTIVX MILITANTE

ENCUENTRO MILITANTE CACHITO FUKMAN EMCF

COMISION DE VECINES JUSTICIA POR CAMPOMAR

RESUMEN LATINOAMERICANO

POLO OBRERO

MTR 12 DE ABRIL