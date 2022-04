Conflicto Rusia-Ucrania: Ante el Derecho Internacional

Ponencia ante el Parlamento Centroamericano, PARLACEN, del analista internacional y diplomático de carrera Julio Yao.

Fue profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, asesor del general Omar Torrijos, vicepresidente del Movimiento Unidad Latinoamericana y representante de la República de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya.

Honorables diputados del Parlamento Centroamericano:

Primeramente, permítaseme manifestar el agradecimiento y el honor de habérseme otorgado la Medalla XX Aniversario del PARLACEN en el año 2011 bajo la presidencia del compatriota Dorindo Jayans Cortés.

Ante la histeria y la manipulación

La comunidad internacional atraviesa una situación que puede conducirnos a escenarios imprevisibles. Es necesario evitar caer en la histeria promovida desde Occidente para crear el caldo de cultivo de una mayor violencia.

Necesitamos analizar los datos objetivamente. El problema principal es que este conflicto está siendo azuzado desde Occidente para martillar falsas ideas sobre el origen, el propósito y la responsabilidad de una de las partes. Se nos hace ver que Rusia pierde la guerra en los medios, pero no se admite que la gana en el campo de batalla.

Nuestra responsabilidad es buscar la verdad en los hechos y analizar los datos que incidan en la evaluación de los acontecimientos en el marco del Derecho Internacional.

La irrupción agresiva de Estados Unidos

El hecho fundamental es que el orden internacional experimenta un gradual descalabro estructural debido a violaciones graves del orden jurídico internacional.

Con la supuesta lucha contra el terrorismo, hemos sido testigos de las agresiones y sanciones ilegales a numerosos países, sin olvidar a nuestro Panamá, donde fueron masacrados entre 4,000 y 6,000 civiles indefensos. Ninguna de esas guerras o agresiones fue declarada ni aprobada por el Congreso norteamericano, mucho menos por el Consejo de Seguridad de la ONU.

No perdamos de vista el bosque por contemplar los árboles

No perder de vista el bosque por contemplar los árboles significa advertir que el orden internacional se derrumba por diversas causas.

Primeramente, está el intento de países emergentes de acabar con el hegemonismo unilateral de Estados Unidos y de construir un sistema multilateral. Paralelamente, se están echando las bases de un sistema económico y financiero no basado en el dólar, no sin las conmociones correspondientes. El desequilibrio pone en jaque al Consejo de Seguridad de la ONU y genera conflictos difíciles o imposibles de resolver a través de los métodos tradicionales de solución pacífica.

Cómo se inició el actual conflicto entre Estados Unidos y Rusia

¿Cómo se inició el actual conflicto entre Ucrania y Rusia; mejor dicho, entre Estados Unidos (OTAN), Gran Bretaña (M16) y Rusia? Fue la expansión de la alianza atlantista hacia el Este y el incumplimiento de no llevarla a cabo, lo que provocó la reacción del presidente Putin el 24 de febrero de 2022.

Por ese incumplimiento no se produjeron acuerdos regionales que garantizasen la soberanía y la seguridad de cada país, tal como urgió Rusia durante 30 años, sin obtener respuesta. Luego se suman las violaciones de los Acuerdos de Minsk de 2014 y el genocidio de las poblaciones del Donbass por parte del ejército ucraniano, guiados por elementos nazis y neonazis.

¿Por qué decimos que es una guerra de Estados Unidos? Porque recientes hallazgos, como la captura de un general norteamericano en Mariúpol y una amplia gama de documentos que evidencian la presencia de la OTAN y su entrenamiento de tropas ucranianas y mercenarios de 19 nacionalidades, incluyendo el hallazgo de 35 laboratorios biológicos y químicos secretos, incriminan irreversiblemente a Estados Unidos. Silencio total ante estas denuncias.

Los laboratorios biológicos violan la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción, del 10 de abril de 1972.

Estados Unidos, uno de sus signatarios, debe responder por esta violación, que incluye patógenos y el uso de aves como armas de destrucción masiva, pero el Consejo de Seguridad no lo acusará porque está mediatizado. Estados Unidos intentó destruir las evidencias, y no olvidemos que China reclamó persistentemente a Estados Unidos desde 2020 por las actividades del laboratorio biológico de Fort Detrick, Maryland, como posible fuente del Covid19, sin obtener respuesta.

Para echar más leña al fuego, Estados Unidos públicamente está enviando y solicitando armas para Ucrania, impidiendo un clima de alto al fuego y la negociación requerida.

Vladimir Putin inició una “acción militar especial” en Ucrania con dos fines: (1) para desmilitarizarla y desnazificarla y (2) para socorrer a las repúblicas de Donetsk y Lugansk.

¿Quiénes fueron los vencedores en la Segunda Guerra Mundial?

Recordemos que la Unión Soviética fue la potencia que, con más de 29 millones de bajas, derrotó a las potencias nazis y nazis fascistas del Eje En comparación, Estados Unidos tuvo 413,000 bajas. En cambio, los países intermedios de Europa tuvieron más víctimas que Estados Unidos, lo cual quiere decir que las guerras de Washington las libran más terceros países, un dato a tener en cuenta en el actual conflicto.

En cuanto al otro escenario de la Segunda Guerra — la Guerra del Pacífico — la China estuvo combatiendo a los japoneses mucho antes de Pearl Harbor (1941) al menos desde 1937, cuando en la Masacre de Nanking los japoneses asesinaron a 300,000 chinos indefensos en solo dos semanas.

Las víctimas de China están en el orden de 20 millones. Si no nos guiamos por Hollywood, la Unión Soviética ganó la guerra en el frente aliado y China, en la Guerra del Pacífico. Estados Unidos tuvo solamente 650 bajas en esta última guerra, incluida Pearl Harbor en 1941. Contrástese esta cifra con los 4,000-6,000 panameños masacrados por el presidente Bush en 1989.

Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk

La otra razón que motivó la “acción militar especial” de Rusia fue que este país reconoció a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk como Estados independientes y que éstos solicitaron la protección de Moscú. El reconocimiento fue hecho de acuerdo al Derecho Internacional. El gobierno de Kiev puso al mando de sus fuerzas armadas a elementos neonazis o nazis, que desde hace ocho años habían estado asesinando a la población y prohibido el idioma ruso. Su población tuvo que esconderse en sótanos. Asesinaron a ocho mil personas — incluso mujeres embarazadas y niños, usados como como escudos humanos y en claro acto de genocidio.

La desmilitarización y desnazificación

La desmilitarización de Ucrania es un objetivo legítimo de Rusia porque ningún Estado permite que se militaricen sus fronteras. Rusia no podía aceptar que se instalaran armas a diez minutos de Moscú, de la misma forma como Estados Unidos no toleró armas nucleares en Cuba durante la Crisis de los Misiles en 1962. Pero el Consejo de Seguridad no se dio por aludido.

Según lo ha repetido el presidente Putin, los objetivos rusos no incluyen apoderarse de Ucrania ni destruir las instalaciones de electricidad y agua, como sí es costumbre de Estados Unidos, sino eliminar únicamente las instalaciones militares y proteger a la población civil no combatiente.

Por otro lado, la desnazificación es una política basada en el mandato de los Tribunales de Nuremberg, que la ONU ha hecho suyos, de impedir la ideología nazi a nivel mundial. De esta forma, Rusia encuentra fundamento a su actuación en razones de Derecho Internacional.

Agresión contra Rusia y China

La más importante razón jurídica, basada en la denuncia de la expansión de la OTAN, es que Rusia descubrió planes concretos de Estados Unidos (OTAN) para destruirla como paso previo a la destrucción de China, utilizando armas biológicas como armas de destrucción masiva con patógenos que serían esparcidos por aves, cosa también prohibida por la ONU. Pero el organismo guarda silencio.

Para enfrentar tan vasta conspiración, Rusia realizó una legítima acción defensiva el 24 de febrero de 2022.

El derecho inmanente a la legítima defensa

La acción de Rusia está basada en el Artículo 51 de la Carta de la ONU que establece: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.”

También, el Artículo 39 de la Carta, dispone que, “el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Ucrania sí constituía y constituye una “amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión” Pero el Consejo de Seguridad guardó silencio y ha dejado correr la sangre por su omisión.

Una vez comprobados los planes de agresión de la OTAN, queda confirmado el derecho inmanente de Rusia a la legítima defensa hasta tanto el Consejo tome acción. Preguntemos: ¿qué sucederá si el Consejo no toma ninguna acción? Puede dar lugar a la Tercera Guerra Mundial.

Ni el Artículo 51 ni el Artículo 39 prescribe qué debe hacer un Estado que descubre que se incuba un acto de agresión en su contra. Solo le queda el recurso a su derecho inmanente a defender su soberanía, integridad territorial e independencia política según la Carta de la ONU.

El deber de la ONU no es condenar a Rusia, expulsándola del Consejo de Derechos Humanos, sino aplicar la Carta y mediar para evitar un mayor conflicto. La ONU ni siquiera ha intentado imponer una negociación entre las partes involucradas.

La única solución bajo la bandera de la paz son unas negociaciones que establezca la neutralidad de Ucrania, que se detenga la expansión de la OTAN y se garantice la soberanía de todos los Estados. Debe prohibirse toda alianza militar colectiva. Jamás las sanciones ilegales traerán la paz ni suplantarán a la Diplomacia.

Muchas gracias por su atención.