El Partido Comunista de Estados Unidos crece y se fortalece en el tiempo

“Nuestro partido apoyó la elección de Salvador Allende en Chile y para nosotros es un héroe”

RESISTIENDO AL IMPERIO

Por Félix Madariaga L, periodista.

Fuente: www.elindoamericano.cl

A propósito de la coyuntura internacional, y de la larga historia de intervenciones políticas, militares y económicas de Estados Unidos en distintos países del mundo y a lo largo de su historia, no son muchos los que conocen la historia del Partido Comunista estadounidense y del importante trabajo de hormiga que realizan tanto a nivel local e internacional. Anti-imperialistas, anti-capitalistas y anti-racistas; David contra Goliat. Una larga historia, pequeñas victorias, intensas persecuciones y una gran capacidad de resistencia en el país más conservador del planeta.

El Indoamericano se enteró que una delegación se encontraba en Chile, participando en actividades con organizaciones sociales vinculadas a la comuna de Recoleta, nos contactamos con ellos para conocer esta historia poco conocida directamente desde sus protagonistas. Nos adentramos en una historia de luchas sociales, políticas y anti-racistas. Uno de sus militantes nos contactó con Álvaro Rodríguez, del Departamento Internacional del Partido Comunista de Estados Unidos, quien nos contestó nuestras preguntas y nos permitió conocer más desde cerca su realidad.

Para iniciar, quisiéramos conocer un poco de la historia del partido comunista de Estados Unidos y ¿cómo influye su historia en jóvenes comunistas de hoy?

El Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA) se fundó en 1919 en Chicago, hace 3 años celebramos nuestro centenario. Fue fundado cuando líderes del Partido Socialista renunciaron a su postura en favor de la revolución socialista en Rusia, entonces, el CPUSA se alió a la Tercera Internacional. Un pionero y primer secretario fue Charles Ruthenburg. El CPUSA es reconocido en la historia por luchar contra el racismo y la segregación. Algunos casos fueron reconocidos internacionalmente, por ejemplo, el caso de los jóvenes de color The Scottsboro Boys*

Hoy, la gran mayoría de los jóvenes de entre 18 y 29 años ven el socialismo con buenos ojos, debido al capitalismo y sus fallas sociales – como la falta de trabajo, los bajos salarios, las personas sin hogar, el racismo, las guerras, el odio de género, entre otras muchas otras razones. De hecho, fueron los jóvenes comunistas quienes recientemente organizaron el primer voto favorable para establecer un sindicato en la corporación Amazon en los Estados Unidos. Los jóvenes están ingresando masivamente al PCUSA y a otros partidos de izquierda.

¿Aún siguen siendo perseguidos?

El CPUSA sigue siendo perseguido por las autoridades por su trabajo anti-capitalista, su labor anti-racista y por su militancia comunista. Todos los socialistas y los comunistas han sido estigmatizados como anti-democráticos y anti-americanos. Desde nuestra fundación, comenzaron los Palmer Raids o el Prime Red Scare, donde muchos fundadores y militantes inmigrantes fueron encarcelados y deportados.

En 1940 se establece el Acto Smith, una ley para perseguir a los comunistas, luego siguió el McCarthyismo, época en que muchos militantes perdieron su libertad y trabajos.

En los años 50 encarcelaron a los líderes comunistas acusados de conspirar contra el gobierno. Líderes como Henry Winston y Gus Hall pasaron 8 años en prisión. No hallaron pruebas en su contra, pero se les acusaba de enseñar o apoyar las escrituras de Lenin y otros revolucionarios. El PCUSA siempre ha tomado la postura de llevar a cabo una revolución pacífica, a través del voto popular. Hasta el momento, el capitalismo obstaculiza el camino electoral a otros partidos que no sean los dos partidos pro-capitalistas favorecidos: el Partido Republicano y El Partido Democrático. En Texas, hay leyes que prohíben que los candidatos comunistas participen en elecciones populares. La ley define a un comunista como una persona que quiere derribar al gobierno por la fuerza.

Son tan absurdos los derechistas que les llaman socialistas y comunistas a Hillary Clinton y Barack Obama. Ellos siempre han sido y siguen siendo favorables al capitalismo.

¿Cuál es la situación actual del Partido Comunista norteamericano?, ¿está creciendo? Y si es así ¿cuáles son las razones que explican su crecimiento?

El CPUSA está creciendo por la crisis económica y política que vive el país; pero también por nuestras posturas a favor del socialismo, los trabajadores y en contra del racismo. Seguimos con nuestro programa socialista y fraternal con los otros 118 partidos comunistas/del trabajo y con los más de 100 millones de comunistas en el mundo. También nos apoyamos en las organizaciones anti-imperialistas de mujeres, sindicatos, jóvenes, y mucho más.

No a la injerencia estadounidense en el mundo

¿Cuál es la opinión que tienen de la injerencia norteamericana en los conflictos sociales del mundo? Por ejemplo, lo que ocurre hoy en Cuba Nicaragua y Venezuela.

Somos solidarios con los partidos comunistas y partidos anti-imperialistas en Latinoamérica. Estamos en contra de la injerencia de Estados Unidos en la región y en contra del embargo contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nosotros pensamos que todos los países latinoamericanos deben participar en la Cumbre de las Américas que se realizará en junio en Los Ángeles, y apoyamos a los países latinoamericanos que quieren reemplazar a la OEA por la CELAC.

¿Cuál es la posición que tienen frente al gobierno de Biden? ¿De qué forma pueden influir en la sociedad norteamericana?

Biden es un líder del Partido Demócrata con ideología de centro-derecha o lo que llamamos demócratas corporativos. En temas de política exterior, es un imperialista. Nosotros estamos en contra de reestablecer una nueva guerra fría como la que buscan emprender contra China y Rusia. Estamos en contra de los bloqueos económicos unilaterales y en contra de los golpes de estado encabezados por Estados Unidos. Al mismo tiempo no apoyamos la política de extrema derecha de los Republicanos y de Trump. Nosotros influimos en la sociedad por medio de nuestro trabajo ideológico, nuestra participación en los sindicatos, en las organizaciones anti-racistas y nuestras actividades electorales.

¿Ustedes son un partido de masas? ¿por qué salen a diversos países, entre ellos Chile, y cuál es la opinión del golpe de estado contra Salvador Allende en 1973?

Nosotros somos un partido de masas. Somos un partido internacionalista a favor de la solidaridad de toda la clase obrera y somos anti-imperialistas. Nuestro Departamento Internacional ayuda a “Hello Comrades” en su lucha por el intercambio fraternal mundial. Estos camaradas internacionalistas luchan por la solidaridad internacional y el intercambio para aprender de las experiencias de otros partidos y para solidarizar con las luchas de otros pueblos en contra del imperialismo Estados Unidos. Nuestro partido apoyó la elección de Salvador Allende y es un héroe para nosotros. Luchamos en contra del golpe de estado en Chile, en contra del fascismo de Pinochet, en contra del neoliberalismo y a favor de restablecer la democracia en Chile. A nuestro partido le interesa mucho saber cómo trabaja el Partido Comunista de Chile y la militancia en las luchas de masas y electorales.

¿Qué fue de la Guerra Fría? y porqué algunos opinan que puede resurgir con el enfrentamiento entre occidente y Rusia.

La guerra fría fue y sigue siendo un intento del capitalismo imperialista para frenar el progreso democrático y el desarrollo mundial en igualdad, por medio de bloqueos y aislamiento. Al momento, los Estados Unidos están perdiendo su supremacía imperialista y están echando “patadas de ahogado”. Estados Unidos considera a la China socialista como su peor competidor y a Rusia como un socio de China. Rusia es el segundo poderío militar más grande del mundo y China es el segundo poder económico (y tecnológico) más grande del mundo. Nosotros apoyamos una competencia ideológica y económica pacífica a favor de la igualdad y la justicia. ¡NO A LA INJERECIA!

DYLAN, UN JOVEN COMUNISTA NORTEAMERICANO.

“Mientras el capitalismo más perjudique a las personas, en la misma medida, las personas van despertando e interesándose en los partidos de izquierda que ofrecen una alternativa distinta”.

También conocimos a Dylan Manshack, militante de la Juventud Comunista norteamericana, de 24 años de edad, de profesión economista. Él ha visitado dos veces Chile, la primera vez vino a trabajar con vendedores ambulantes de Quilicura, a quienes apoyó en temas de emprendimiento y la segunda vez colaboró con organizaciones sociales de la comuna de Recoleta.

¿Desde cuándo integras el Partido Comunista de Estados Unidos? ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a tomar la decisión de militar en él?

Integro la organización desde hace un poco más de un año, antes trabajaba con una ONG haciendo videos periodísticos, creo que era algo inevitable ingresar a militar al CPUSA debido a que la situación social de los Estados Unidos no mejoraba. Primero Trump, después Biden, y todo ha seguido igual, las cosas no cambian, yo estoy en contra de la criminalidad en las calles de mi país donde la policía detiene a la gente porque sencillamente no tiene dónde vivir.

Como el asesinato de George Floyd…

De ese hecho recuerdo que toda la mística que se gestó en ese momento fue canalizada por los demócratas, quienes solamente la llevaron al terreno electoral para conseguir votos y electores, pero no hicieron nada al respecto. Por eso yo quiero realidad, respuestas concretas, y esa es una de las principales razones por las que ingresé al Partido Comunista, quiero un cambio en las leyes de derechos civiles, un cambio en el sistema completo, cambios reales.

Hoy te encuentras en Chile trabajando con una ONG ¿Qué tipo de trabajo realizan?

Nuestro trabajo es fundamentalmente con los vendedores ambulantes, tratamos de darles herramientas digitales para que puedan mejorar sus condiciones y salir de las calles, queremos democratizar las comunicaciones y el mundo digital. Mi primer viaje a Chile fue muy positivo, hoy estamos concentrados en la comuna de Quilicura con buenos resultados, pero conscientes que todo esto queda en nada si no hay un cambio en la política.

Por ejemplo, el “Hola Camarada Project”, grupo del Departamento Internacional del Partido Comunista de los Estados Unidos, es un movimiento solidario del siglo XXI que reúne a miembros del partido en Estados Unidos con miembros de partidos fraternos en todo el mundo. El objetivo del proyecto es “promover la amistad y aprender unos de otros, pero también experimentar y documentar lo que es ser miembro del partido comunista en un país extranjero”. El programa es muy beneficioso, nuestra idea es hacer lo mismo en Estados Unidos, competir en elecciones en nuestros distritos partiendo desde abajo tal cual lo hizo el Alcalde Daniel Jadue en la Municipalidad de Recoleta.

¿Qué visión tienes del proceso que se encuentra viviendo Chile en este momento?

Tuve la posibilidad de visitar la Municipalidad de Recoleta, donde nos reunimos con el Alcalde Daniel Jadue que trabaja con organizaciones sociales reales, la experiencia de este viaje ha tenido mucho más impacto. Desde el estallido social hemos visto que se está realizando un gran cambio revolucionario, el arte en la calle, los monumentos de los españoles derribados en el sur de Chile y en Santiago, y los jóvenes están trabajando mucho para hacer cambios, están ad portas de una revolución. No veo eso como algo lejano, hoy los comunistas chilenos tienen mucha más influencia en la política desde el estallido social.

¿Cuál es la opinión que tienes respecto a la injerencia norteamericana en los conflictos sociales del mundo? Por ejemplo, lo que ocurre hoy en Ucrania.

En general es como la lucha más importante, el imperialismo ha sido nefasto, Allende es derrocado en Chile con un golpe de estado fascista, pero hoy están habiendo cambios en el mundo y en Chile, entonces nuestra inquietud es cómo los comunistas de Estados Unidos podemos apoyar a los camaradas que ya están viviendo cambios desde el corazón del imperio. Nosotros necesitamos tener un movimiento fuerte por la paz, porque cuando la lucha en Chile o en otros países se radicalice nosotros podamos apoyarlos desde allá.

¿Cuándo me hablabas de que ahora hay mucha juventud dentro de tu organización, esto tiene que ver con el factor Trump?

Es posible en parte, pero hay momentos en que existen cambios en la situación del país, mientras el capitalismo más perjudique a las personas, en la misma medida, las personas van despertando e interesándose en los partidos de izquierda que ofrecen una alternativa distinta. Aún hoy existe mucho anticomunismo en Estados Unidos, es muy fuerte.

