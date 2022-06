Entiende chileno, aquí están los recursos necesarios para hacer los cambios

por Jorge Lavandero Illanes



CHILE PODRÍA CUMPLIR LOS COMPROMISOS TOTALES EN LA LUCHA MEDIOAMBIENTAL Y ADEMÁS INCORPORAR VALIOSOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL PUEBLO DE CHILE, DETRÁS DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA Y MENOS DESIGUAL.

ENTIENDE CHILENO AQUÍ ESTAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA HACER LOS CAMBIOS

1. Hoy enviamos 1.000 barcos anuales con concentrados de cobre, barcos que van destruyendo ferozmente la calidad del aire, por las chimeneas de esos barcos que expelen enormes cantidades de elemento contaminantes del petróleo y junto al petróleo que se quema por ese trasporte, los concentrados tienen productos volátiles del concentrado como metales pesados, cianuro, azufre y otros elementos que se escapan y volatilizan desde los barcos que lo trasportan. El concentrado de cobre debe llegar a un puerto especial, más caro por la contaminación que conllevan. Ningún puerto extranjero acepta que puertos corrientes reciban concentrado ya que, frutas y alimentos pueden ser contaminados. Por tanto en los precios de cobre para nuestro país, se debe descontar los fletes, los seguros, el pago de los puestos especiales y la desinfección de los barcos, camiones y trenes que los trasporta. Hay que hacer notar, que los barcos como máximo trasportan solo el 30% de cobre en los concentrados, el resto un 70% es material estéril y humedad, por cierto dentro de todo el concentrado, van los valiosos subproductos contenidos, como el oro, la plata, el renio, azufre y 37 metales más caros que el oro mismo, titanio, es lo que eufemísticamente se les denominan tierras raras, que salen de contrabando desde Chile en los concentrados, sin que por decreto estos tengan valor alguno.

2. ¿Qué pasaría si refinásemos el cobre en Chile?

A). Enviaremos solo 300 barcos anuales con cobre refinado en Chile, conoceríamos la cantidad de cobre y subproductos embarcados y con ellos cumpliríamos de sobra, las normas exigidas a cada país en pro de la descontaminación del planeta, además del ahorro, en pagar flete y seguros falsos, pagados a empresas relacionadas con las mismas mineras extranjeras.

B). El precio de nuestro cobre seria conocido por las autoridades chilenas, ya que solo se conocen los precios que llegan a las bolsas metaleras como cobre fundido y refinado. El concentrado no se transa en ninguna bolsa metalera, no sin antes de que otros países lo fundan y refinen. Por tanto este 51% de nuestro cobre enviado como concentrado, no lo conoce ninguna autoridad chilena, sino después de pasar por el cedazo de las empresas coligadas a las mineras que lo fletan, que le aseguran los fletes, que lo desembarcan y que lo funden y refinan en otros países de conveniencia.

C ). Por no fundir y refinar ese 51% que enviamos al extranjero como concentrado, además, dejamos de percibir cada año US$ 3 mil millones de dólares. Solo por este concepto, y perdemos además, 20 mil puestos de trabajo, entre directo e indirecto y con sueldos a nivel internacional, según estudio del Ingeniero y experto Carlos Tomic.

D). No hay dudas que somos el principal país productor de cobre mundial…..pero en el papel. Los países que aparecen en el ranquin mundial son, 1° Chile, 2°China, y 3°Japón. Lo curioso es que China no tiene minas de cobre importantes y Japón no tiene minas de cobre, tanto China como Japón asumen esos lugares 2° y 3°, refinando nuestro cobre que les enviamos como concentrado y son ellos los que fijan, a su conveniencia, el valor final del cobre que llega a esas bolsas metaleras. Esto significa que nos han desplazado en la oportunidad de que nosotros, más que cualquier país petrolero o su conjunto, puedan regular los precios de nuestra valiosa riqueza cuprífera y no estar a las condiciones de naciones extranjeras o de especuladores en la fijación de nuestro cobre.

E). Nuestras autoridades hablan de la importancia que tiene, en darle valor agregado a nuestros productos, pero en eso, no se refieren al cobre, ya que el cobre mayoritariamente sale, sin el más mínimo valor agregado, como saldría si al menos, se fundiese y refinase en Chile, lo que en estas condiciones significa recibir una cantidad ínfima del valor por nuestra principal riqueza y que ella se nos escabulla entre los dedos de las manos, porque además, se nos va sin control alguno, ni por aduanas, Sii, Banco Central y Cochilco, (Consultar, €dit. Rialstar.libro “Porque el Cobre no es de Chile Jorge Lavandero. 2018). Esto es asombroso, pero así es, repito sin control alguno de parte de Chile, lo que les permite no solo robarse los subproductos, sino la cantidades del cobre contenidos en el concentrado que se llevan. Esto asegurado por empresas extranjeras que han detectado el arribo de cobre Chileno sin ser declarado desde Chile por Cochilco, la empresa que se supone los fiscaliza, suma que según un reporte de organismos internacionales, asciende a más de US$ 3.000 millones de dólares

F).Por no tener una política, ni control, para nuestra principal riqueza, nuestro país ha perdido en los últimos 15 años más de US$ 120 mil millones de dólares.

LO QUE ESTOY SEÑALANDO AQUÍ, ES VÁLIDO PARA NUESTRAS OTRAS 2 PRINCIPALES RIQUEZAS, EL LITIO Y LA PESCA. Somos pobres porque queremos ser pobres y comportándonos como buenos ciudadanos, velando por nuestras principales riquezas.