Grave entrampamiento geopolítico empuja a las burguesías a la colusión  

Ciertamente, es insostenible la situación de la burguesía estadounidense. Esta doblemente acogotada: por la grave crisis económica y la paridad estratégica. Y, más aun, tras la acentuación de los hechos geopolíticos y la incapacidad de las burguesías por resolver sus asuntos estratégicos, se ha alzado un grave entrampamiento geopolítico que ahora fuerza a las principales burguesías a la colusión.

De hecho, el posicionamiento de China y los países asiáticos sobre el occidente decadente (encabezado por Estados Unidos), está asegurado. No podemos negar esto. Los hechos han sido aplastantes sobre occidente. Ya existe una nueva estructura económica capitalista encabezada por China. Sin embargo, hay que estar muy claros que esto no significa la desaparición total de occidente (Estados Unidos) de los poderes mundiales. Todo esto es solo su bajada a un segundo lugar en la nueva estructura económica capitalista mundial. El sistema capitalista esta oleado y sacramentado. No debemos ilusionarnos con un “Mundo Multipolar” de igualdad entre las naciones y los países, que algunos difunden interesadamente, sin explicar el fondo de todo este proceso. Todo esto corresponde solo a un reajuste capitalista con una reestructuración de los poderes mundiales capitalistas, desarrollada en el proceso de los nuevos repartos de zonas de influencia y mercados que ha venido sacudiendo últimamente el mundo y que debe sellarse en el curso de la colusión que al parecer ya empezó. No olvidemos que estamos en el sistema capitalista en su fase imperialista con superpotencias imperialistas como China, Estados Unidos y Rusia. Los pueblos nada pueden esperar de un sistema de opresión y explotación. La prueba está en los quinientos años de vil opresión capitalista. Consecuentemente este sistema no se auto disuelve. Los pueblos armados deben disolverlo y destruirlo, ahora marchando a la nueva fase de la lucha de clases que está abriendo el proletariado incurso en la tendencia mundial que le ha asignado la historia.

Sobre esta base se escribe el presente artículo:

I.- APLASTANTE PARIDAD ESTRATÉGICA DA COMO RESULTADO EL ENTRAMPAMIENTO GEOPOLÍTICO

Ciertamente, la actual coyuntura deviene de un prolongado ciclo depresivo como consecuencia del agotamiento del sistema capitalista, con unas burguesías altamente parasitarias y envueltas en una abierta contradicción inter-burguesa, que ocurre en una época en que la ley de la producción social y la apropiación privada se ha vuelto absolutamente insostenible, en una época en que las injustas relaciones de producción capitalistas aplastan aún más terriblemente a las fuerzas productivas que los empuja a la rebelión. Una situación realmente precaria que últimamente ha conducido a una etapa de languidecimiento económico, de hambre y miseria para la humanidad que tal vez sea prolongada. En realidad, un penoso proceso evolutivo que debe mantenerse al empuje del avance económico de China y el estrangulamiento de la economía estadounidense.

Hasta aquí (2022) la destrucción de las fuerzas productivas y exterminio de poblaciones (genocidios), han sido monstruosas. El responsable de estos crímenes ha sido únicamente el letal ejército estadounidense que desde el 11 de septiembre de 2001 (auto-atentado a las Torres Gemelas) ha estado ensangrentando el planeta con guerras de agresión contra naciones y pueblos inermes, so pretexto de la contención del ascenso económico de algunos países asiáticos (China, Rusia, India, etc.).

Así, las burguesías están tensionadas, por una parte, por la presión que sufren desde las esferas económicas (la fuerza de la crisis económica del 2008 y 2022 sigue siendo enorme) y por la presión de la paridad estratégica, ambas absolutamente insoportables, que los frena de cualquier aventura de orden militar.

La paridad estratégica:

La paridad estratégica no es de reciente data, viene desde el 29 de agosto de 1949 cuando la URSS detonó su primera bomba atómica (RDS-1) aun en vida de Stalin. Aquello ocurrió después de los duros años de chantaje estadounidense (1945-1949) por el asunto de aquel artefacto en su poder.

Luego cuando en 1953 llegó al poder Nikita Jrushchov inmediatamente después de la muerte de Stalin (5 de marzo de 1953), la paridad estratégica fue entre la ex URSS, en que había devenido aquel país (URSS) tras la restauración capitalista impuesto bajo la línea derechista-revisionista-capitalista de Jrushchov. Entonces la paridad estratégica corrió desde 1949 (primera bomba atómica de la URSS) hasta 1991 en que implosiona aquella ex URSS.

Tras la implosión de la ex URSS en 1991 se instauro en el mundo la era de la unipolaridad sobre la base del poderío estadounidense. Entonces la paridad estratégica había quedado en entredicho. Por supuesto los estadounidenses habían puesto sus manos sobre la armamentística estratégica de la ex URSS y, seriamente pensaron que la habían desmantelado por completo. Por eso se apuntaron un triunfo sobre el comunismo. Cuando en el año 2000 Vladimir Putin llegó al poder en Rusia, lo primero que hizo fue reagrupar y luego reimpulsar aquella armamentística.

Posteriormente cuando en 2010 se produce la perdida de la hegemonía mundial estadounidense tras la debacle de su economía y el nítido ascenso de la economía China en medio de una gran crisis económica que se había iniciado en 2008, Rusia y China culminan un serio balance geopolítico iniciado entre los años 2005-2006 acerca de los profundos cambios que se habían operado en el mundo hasta esos momentos (no olvidemos la intervención de Vladimir Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, Alemania, en 2007), sobre todo, pasan una revista a su armamentística estratégica y concluyen que en efecto la paridad estratégica estaba latente, además, se percataron que en el sistema internacional ya se había instalado el sistema multipolar (2010).

Y, es, en este curso de hechos que la decadente burguesía estadounidense inicia el incendio del planeta desde el norte de África (Libia) y el Oriente Medio (Siria) al que lo llama “Primavera Árabe” (2010 y 2011). También hay ataque contra Yemen utilizando a Arabia Saudita. Y recientemente (2021 y 2022) el ataque es directamente contra Rusia utilizando a sus fantoches de Ucrania, también serias provocaciones contra China en el estrecho de Taiwán, que en realidad constituyen sendas declaraciones de guerra. Ha trasladado a estas regiones un buen número de tropas y armamento de primer nivel, azuzando la guerra contra Rusia y China respectivamente.

Sin embargo, hay que ser muy claros en sostener que la existencia de la paridad estratégica convierte los delirios y brutalidades de las provocaciones estadounidenses, solo en provocaciones y nada más que provocaciones.

Cierto, Estados Unidos no puede medirse en un frontal choque con las fuerzas estratégicas de Rusia y China porque sencillamente hay equiparación de fuerzas. Esto quiere decir que el potencial nuclear (ojivas y misiles balísticos intercontinentales) en estos tres países es muy fuerte que automáticamente en caso de una Tercera Guerra Mundial conducirá a una guerra nuclear. No hay que olvidar que este armamento en realidad es una efectiva arma disuasiva. Ninguna superpotencia puede saltarse por encima de ella. Esto es muy importante en la escena internacional actual.

Y no es que las enseñanzas de la historia sobre todo aquella referida a la partera de la historia es la violencia, hayan quedado obsoletas. No. No han quedado obsoletas. Aquellas son actualidades completamente vigentes, leyes del materialismo histórico derivadas del análisis científico. Los cambios y transformaciones mundiales han avanzado siempre sobre la base de la violencia. Así ha sido en la sociedad esclavista, la sociedad feudal y así debe ser en la sociedad capitalista en la que ahora estamos viviendo. Tiene que cumplirse, sencillamente es inevitable y está completamente vigente. La revolución bolchevique en Rusia, la revolución maoísta en China, a pesar de sus retrocesos que han experimentado, así lo han demostrado.

Tampoco ha dejado de ser vigente la estrategia de guerra ultima, referida que a corto y a mediano plazo no hay Tercera Guerra Mundial. En principio debemos saber que esta estrategia es totalmente transitoria. Por el momento está vigente por la existencia de la paridad estratégica. La carrera armamentística aún no ha resuelto esta situación. Cuando eso ocurra, cuando lo resuelva, entonces de inmediato va estallar la Tercera Guerra Mundial sin pasarse ni un solo día.

Esta es la razón por la que Estados Unidos solo puede provocar y nada más que provocar. Una cuestión inevitable impuesta por la coyuntura. Ni Estados Unidos ni Rusia ni China están en esa posibilidad. En lo central su miedo es perder sus privilegios imperialistas tras una confrontación de esa naturaleza. Por eso no pueden pasar a una fase mayor de confrontación. Ciertamente, por muy esquizofrénicas e inescrupulosas sean las burguesías financieras, sobre todo, la estadounidense, aquel riesgo lo vuelve en un segundo a su realidad. Esta es la razón por la que temen el armamento nuclear. Así de simple. Hay que estar bien claros en esto

Así, entonces, la velocidad de la historia es verdaderamente impresionante en estos últimos tiempos. Los hechos están corriendo aceleradamente: gran crisis economica, ley de los monopolios, cruenta carrera armamentística, paridad estratégica y lucha de clases. Estos, no son otra cosa, que hechos reales, no ficciones que los apologistas del podrido sistema capitalista nos venden a diario desde sus prensas monopólicas.

El entrampamiento geopolítico:

Ante todo, la paridad estratégica es muy fuerte. Es avasalladora, que por el momento ni Rusia ni Estados Unidos ni China pueden vencerla. Es un freno al libre desplazamiento geopolítico. Esto quiere decir que China, Estados Unidos y Rusia están entrampados. Es un impasse difícil de remontar.

En el curso del evolucionismo económico y el duro proceso de los acontecimientos mundiales (carrera armamentística y paridad estratégica) se llega al entrampamiento geopolítico. Una etapa de convivencia de las burguesías parasitarias que no tienen capacidad de resolver sus asuntos estratégicos. Esto significa para los pueblos, duros tiempos de penurias como consecuencia del ahondamiento de la gran crisis economica que aplasta fundamentalmente al proletariado, sumiéndola en el hambre y la miseria al impulso de la hambruna que empieza azotar el planeta agolpado por las ambiciones de las parasitarias y moribundas burguesías y en el curso del languidecimiento de la economía capitalista mundial y el alzamiento del fascismo estadounidense.

Pero, este entrampamiento geopolítico es momentáneo instalado como producto de una gran derrota militar estratégica de Estados Unidos que no le permite avanzar más allá aplastada por la paridad estratégica en el curso de una fuerte colisión con la ley de los monopolios y la carrera armamentística y asentada fundamentalmente en la imposición del carácter lento y evolutivo del sistema capitalista. En realidad, una etapa de contención de la guerra frontal entre las superpotencias capitalistas por dirimir la gran crisis economica al estilo de este sistema. Su duración, es probablemente a un mediano plazo (tal vez se defina de acá a 20 y 30 años), porque a largo plazo está completamente garantizada la guerra con armamento nuclear. Esto para algunos es algo complejo que, sin embargo, sería absolutamente claro, si aquellos observaran con detenimiento la esencia de la paridad estratégica.

En este curso de hechos, Estados Unidos tiene una estrategia incoherente, como es habitual en las viejas burguesías, piensa aplastar a China cuando ni siquiera puede con Rusia. En realidad, es este país la que esta aplastada. El asunto es muy grave para Estados Unidos. Entonces su último recurso ha sido su envalentonamiento. No ha tenido otra alternativa. Pero sus provocaciones, de hecho, ya han sobrepasado todos los límites rojos establecidas por Rusia y China.

Aquí algunos hechos que demuestran el entrampamiento geopolítico mundial:

Rusia teme avanzar hacia la Ucrania occidental.

China solo protesta de forma verbal a las graves provocaciones de Estados Unidos en Taiwán. Y en general ha sido así. Esto es contraproducente para la misma China que confía más en su evolucionismo. Y eso puede llevarlo a una demora en su ascenso completo.

Estados Unidos teme ocupar Irán. También teme enfrentar frontalmente a Rusia en Ucrania.

II.- ESTADOS UNIDOS SIGUE ENVALENTONADO ARRASTRÁNDOSE ENTRE PROVOCACIONES Y NADA MAS QUE PROVOCACIONES EN EL CURSO DE SU INEVITABLE HUNDIMIENTO

Entonces, la presente coyuntura mundial transcurre en medio de una vorágine de acontecimientos que sacuden el planeta. Ocurren en el marco de las graves provocaciones del ejército estadounidense. Esto ahora es muy aguda en Ucrania que ha conducido a la respuesta de Rusia con el operativo militar en aquel país. Cierto, es una fuerte confrontación político militar entre estas dos superpotencias en la que se queman armas convencionales e incluso últimamente está pasándose a una guerra de posiciones. Por supuesto, no es una confrontación frontal. Es una confrontación indirecta. Una confrontación con armamento convencional. Bien sabemos que aquello se debe a la paridad estratégica. Pero, al fin y al cabo, es una confrontación entre Estados Unidos y Rusia. Eso no se puede ocultar.

En este curso ocurren los siguientes hechos:

Primero, el 29 de junio de 2022 tuve conocimiento de la llegada del presidente ruso, Vladimir Putin, a Asjabad, capital de Turkmenistán, donde participo en la cumbre del Mar Caspio junto a los dirigentes de los países ribereños de este Mar (Rusia, Irán, Kazajstán, Azerbaiyán y Turkmenistán) a fin de consolidar este mar como exclusividad de estos países. Era su primera cumbre internacional después del inicio del operativo militar ruso en Ucrania.

Veamos:

“Hace cuatro años, Rusia, Irán, Kazajstán, Azerbaiyán y Turkmenistán firmaron el Convenio del Caspio. Irán aún no lo ha ratificado. el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con puentes rotos con occidente quiere intensificar la cooperación regional: «Observo que el volumen del comercio ruso con los países del Caspio crece constantemente. Observo que los «cinco» tienen grandes oportunidades de cooperación en el sector energético. Ya se han puesto en marcha acuerdos para la explotación conjunta de yacimientos de petróleo y gas situados en el Mar Caspio.» Pero las reservas de petróleo y gas no son el único interés de Rusia. En Asjabad, los cinco países han rechazado la presencia de barcos de guerra de terceros países, pidiendo que el Caspio se convierta en «una zona de paz, buena vecindad, amistad y cooperación». Algo contradicho por Kiev que asegura que no es la primera vez que Rusia lanza misiles contra Siria o la propia Ucrania desde el mar Caspio” (1).

Segundo, el presidente estadounidense, Joe Biden, estuvo de gira en Oriente Medio del 13 al 16 de julio de 2022, que lo llevó primero a los territorios palestinos ocupados por Israel y luego a Arabia Saudí. Fue un viaje asustado por los profundos cambios anti-estadounidenses, que están ocurriendo en esta región. Al final una gira que no tuvo el eco esperado que era precisamente la formación de un bloque anti-iraní, pues, no estaban de acuerdo, Irak, Catar y Kuwait, primero porque tienen relaciones estrechas con Irán, y segundo, por rechazar cualquier vínculo con el régimen de ocupación de Israel.

Veamos:

“En su intervención en la Cumbre de Yeda en Arabia Saudí, el mandatario norteamericano indicó a los líderes árabes que EE.UU. seguiría siendo un socio activo en la región, pero no logró el visto bueno de los países de la zona para formar una alianza militar regional, con la cooperación de Israel, para contrarrestar a Irán, según informó este mismo domingo la agencia británica Reuters” (2).

Tercero, el 13 de julio de 2022, se conoció de la llegada a Irán del primer tren ruso con carga con destino final a la India. Es un corredor de transporte Norte-Sur en el que están incluidos además de Irán e India, Kazajstán y Turkmenistán. De esta forma se fortalecen las relaciones comerciales entre los países asiáticos. Se debe tener en cuenta que el acuerdo entre Rusia, India e Irán sobre la creación este corredor de transporte Norte-Sur fue firmada aun en el año 2000.

Veamos:

“Rusia ha comenzado a entregar carga a la India a través de Irán, y el primer tren de carga ruso ya llegó a la estación de tren de Serakhs en la provincia de Khorasan-Rezavi, en la frontera con Turkmenistán. Así lo informó la agencia de noticias iraní IRNA. Como se informó, el primer tren de carga que transportaba 39 contenedores con materiales de construcción para India se envió desde la estación de Chekhov en la región de Moscú, luego de lo cual recorrió 3.8 mil kilómetros y llegó a la estación de tren de Serakhs en la provincia de Khorasan-Razavi en la frontera. con Turkmenistán. Según el ministro de Carreteras y Desarrollo Urbano de la República Islámica, Rostam Ghasemi, luego el tren irá al puerto de Shahid-Rajai en la provincia de Hormozgan en el sur de Irán, y desde allí los contenedores con carga irán a la India por mar” (3).

Cuarto, en el curso del Foro Internacional de los BRICS (22 de junio de 2022) se conoció la noticia que Arabia Saudita, Egipto y Turquía, tenían interés en unirse a este conglomerado. Previamente, Irán y Argentina ya habían pedido unirse a la alianza. De igual modo, Indonesia. Aquí la nota viene del 14 de julio de 2022 de una conversación sostenida por, Purnima Anand, presidenta del Foro Internacional BRICS. Por supuesto, esta es una tremenda preocupación para los líderes occidentales.

El apunte:

“Purnima Anand , presidenta del Foro Internacional BRICS, dijo el 14 de julio que tres países más podrían sumarse “muy pronto” al grupo que actualmente integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Según ella, representantes de los gobiernos de Arabia Saudita, Egipto y Turquía han mostrado interés en ingresar a los BRICS y ya están adelantando los requisitos de procedimiento para formalizar la candidatura. “Todos estos países han mostrado interés en unirse y se están preparando para solicitar la membresía. Creo que es un buen paso, porque la expansión siempre se percibe positivamente; esto aumentará claramente la influencia de los BRICS en el mundo (…) Espero que la adhesión de los países a los BRICS se produzca muy rápidamente, porque ahora todos los representantes del núcleo de la asociación están interesados en la ampliación. Así que será muy pronto”, dijo” (4).

Quinto, la guerra en Ucrania, entre otras, conduce a la pérdida del monopolio de las principales tecnologías de guerra, ejemplo, los lanzacohetes estadounidense HIMARS MLRS ya estarían a disposición del ejército ruso. Los misiles HIMARS MLRS y radares de guiado de precisión y otros sensores para dirigir las ojivas a sus objetivos, son armamentos de enorme valía, con alcance de hasta 200 kilómetros. Estados Unidos últimamente ha enviado este armamento a sus satélites. Se dice que, con estos armamentos los fascistas ucranianos habrían destruido varios almacenes de munición rusos.

Veamos:

“Aparecieron rumores de que el lanzacohetes estadounidense HIMARS MLRS ya está a disposición del ejército ruso. Nuestras fuentes acaban de confirmar esta información. Todavía no hay información sobre si la instalación HIMARS MLRS fue capturada en combate o si fue vendida por el corrupto ejército ucraniano, pero por el momento la instalación ya se encuentra en Rusia. Si HIMARS está en buenas condiciones, tal pérdida podría volverse bastante sensible para los Estados Unidos. El estudio de la instalación por parte de los armeros rusos no solo puede aplicar tecnologías estadounidenses en sus desarrollos, sino que también permite desarrollar formas de contrarrestarlas.” (5).

Sexto, el 15 de julio de 2022, tuve conocimiento que Estados Unidos ha estado presionando a sus fantoches ucranianos, el uso de los misiles HIMARS MLRS contra Crimea. Al parecer, Estados Unidos quiere poner a prueba a Rusia si realmente son ciertas sus amenazas del uso del armamento nuclear en caso de que el ejército fascista de Ucrania utilizase los misiles HIMARS MLRS contra su territorio.

El apunte:

“Los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad de Kiev (HIMARS) apuntarán a las áreas controladas por Rusia. Kiev ahora está empleando los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) proporcionados por Washington para atacar las áreas controladas por Moscú. Dichos misiles alcanzaron almacenes en Nova Kakhovka, en la región de Kherson, que contenían salitre, un compuesto químico que se usa para fabricar pólvora y fertilizantes…Los primeros M142 HIMARS llegaron a Ucrania a fines de junio y se han relacionado con explosiones en la región de Donbass y el sur de Ucrania. En su contraofensiva, las autoridades ucranianas están atacando indiscriminadamente las áreas cuyo control perdieron y básicamente están bombardeando a la misma población que consideran su propio pueblo, utilizando armas estadounidenses para eso. Los distritos de la ciudad han sido arrasados, con infraestructura civil destruida y muchos civiles asesinados en el proceso” (6).

Séptimo, todo lo anterior fueron similares a lo sucedido el 4 de diciembre de 2011 cuando Irán captura el drone RQ-170 Sentinel fabricado por Lockheed Martin para misiones secretas de la CIA en la frontera con Afganistán el 04 de diciembre de 2011, que, según algunas prensas, se habría dado con apoyo ruso.

Las notas al respecto fueron las siguientes:

“La aeronave no tripulada está dotada de vigilancia altamente avanzada, recopilación de datos, comunicación electrónica y sistema de radares, capaz de ser equipada con diferentes sensores para captar material de inteligencia incluyendo imágenes de alta resolución, mediciones de radiación y muestras de aire y que estaba recogiendo información sobre las centrales nucleares de Irán y los campamentos de entrenamiento del movimiento libanés Hezbollah y operaba desde una base en Afganistán” (7)

III.- SOBRE ESTA BASE LAS BURGUESÍAS PUEDEN AVANZAR A LA COLUSIÓN

Hay pugna y colusión en el desarrollo imperialista. En esencia las burguesías son agresivas. Pugnan duramente por la hegemonía mundial. Sus crisis económicas han sido resueltas con la guerra, destruyendo las fuerzas productivas. Sin embargo, con la paridad estratégica (armamento nuclear) sus geoestratégias han cambiado. Más aún tras la reciente instalación de un grave entrampamiento geopolítico, todo se ha complicado para las burguesías.

Ciertamente, el grave entrampamiento geopolítico impide a las burguesías avanzar. Esto (impase) no puede continuar. Las tres burguesías están desesperadas. Aquello los obliga a sentarse en la mesa y buscar los acuerdos. Esto no es otra cosa que marchar a la colusión.

Entonces, es posible que en estos momentos estén produciéndose duras discusiones geopolíticas entre las tres principales burguesías. Aquello ocurre al calor de las duras fricciones que se dan en el terreno de los hechos. Cada grupo monopólico (China, Estados Unidos y Rusia) pretende imponer sus puntos de vista. Para ellos son muy importantes sus intereses económicos. Esto se produce en el curso del reparto de zonas de influencia y mercados, tal como se dieron en la primera y segunda, guerras mundiales. Se entiende que las burguesías financieras quieren remodelar el mundo de acuerdo a sus intereses.

Esto está centrado en primer lugar sobre el Oriente Medio. Es la zona de mayor valor geoestratégico. La energía de los fósiles es lo fundamental para ellos, lo demás es pura farsa (energía renovable, que se obtiene a partir de fuentes naturales). Aquí lo central es Irán. Ya lo hemos señalado en otros artículos. Hay que ser claros en esto. Aquí no hay medias tintas. Son dolorosas, pero los asuntos mundiales andan en esa dirección. Las discusiones a este respecto deben ser muy reñidas. Si Estados Unidos logra imponerse, tal como avanzan los hechos mundiales actuales, debe significar el reavivamiento geopolítico de esta superpotencia moribunda. Por lo tanto, Rusia y China deben estar presentando fuerte resistencia, más aun, teniendo en cuenta el posible ascenso de Irán como miembro pleno de Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en los próximos meses, además de la existencia de buenos acuerdos estratégicos en economía con Rusia y China (¿?). Entonces Estados Unidos está presionando duro en este momento a fin de obligar a Rusia y China a aceptar sus posicionamientos sobre esta región. En realidad, aquí se decide la nueva situación mundial (últimamente los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia han llegado a esta región). Los resultados finales estarán conociéndose muy pronto.

El acelerado deterioro económico reciente de Europa es la detonante que apura la colusión. La inflación no solo preocupa a las burguesías europeas, sino también preocupa a la burguesía estadounidense, pues el hundimiento económico de esta región puede llevar a la ruptura de sus grilletes de la OTAN y sus alianzas forzadas con Estados Unidos.

En este marco las exigencias de estas burguesías pueden resumirse en lo siguiente:

Estados Unidos quiere Irán y su traspatio de América Latina, completo. Este país es exigente, además, está en una ofensiva permanente. Al parecer Rusia y China no ceden. La pugna es muy fuerte (el 27 de julio de 2022 el jefe de la delegación rusa en las negociaciones de Viena sobre Seguridad Militar y Control de Armas, Konstantin Gavrílov, denuncio que Washington sigue presionando a países europeos para que colaboren estrechamente con Kiev). Estados Unidos presiona y pretende que los primeros deben ceder, sin embargo, Rusia y China entienden que esta concesión llevaría automáticamente a una salida beneficiosa para Estados Unidos permitiéndole salvarse de la ciénaga en que naufraga actualmente.

Rusia Quiere Ucrania y el respeto de sus fronteras. Tiene fuertes nexos en Oriente Medio, pero, debería afianzar sus alianzas con América Latina (Cuba, Venezuela, Nicaragua). Esto es muy lento. Al parecer prima su temor a la guerra nuclear.

China quiere Taiwán. Últimamente ha tenido un fuerte avance económico sobre todo con la Ruta de la Seda. Confía más en su evolucionismo económico. Esto es histórico en la China de Teng Siao-ping.

La colusión se amolda al evolucionismo económico que está en proceso en este momento en el mundo. Todo prosigue en medio del languidecimiento de la economía mundial. Hasta aquí occidente ha sido una maquinaria de provocaciones. Ahora occidente sufre acogotada por la gran crisis economica que no la suelta. Esto últimamente es muy grave en Europa.

Por supuesto la colusión imperialista es un cambio que puede prefijar cierta estabilidad mundial, pero, estratégicamente aquellas pueden terminar en una próxima crisis política y militar al que convergerán los hechos mundiales siempre en el curso de las duras fricciones, aun de la existencia de las colusiones, entre los intereses irreconciliables de las tres principales burguesías de la actualidad.

Estamos muy claros, en que los grandes cambios en la historia siempre han corrido en el curso de la violencia. Marx, en sus análisis habla de “La violencia es la partera de la historia”. Esto no podía ser una excepción en la actualidad. Los hechos actuales ciertamente corren en el curso de la violencia.

(*) ENRIQUE MUÑOZ GAMARRA:

Sociólogo peruano, especialista en geopolítica y análisis internacional. Autor de los libros: “Coyuntura Histórica. Estructura Multipolar y Ascenso del Fascismo en Estados Unidos”, “Implosión de la hegemonía mundial estadounidense”, “La historia de América Latina la escriben sus pueblos, luchando”, “El letal fascismo estadounidense”, “Historia Socio-economica del mundo. Caída de Occidente”, “Desclasificación de Archivos Secretos de la Caída de Occidente”. Además, es autor de más de 250 artículos publicados casi en la totalidad de las páginas web del planeta especializadas en geopolítica y de habla española. Su Página Web es: http://www.enriquemunozgamarra.org