Chile. Declaración Apruebo Rural

Las organizaciones del Campo Chileno, nos reunimos hoy para entregar un mensaje importante para nuestro mundo rural y campesino:

Hacemos un llamado a que en las elecciones del 04 de septiembre del 2022 aprobemos la Nueva Constitución: ¡una constitución rural y campesina! Dicha propuesta fue construida por variadas agrupaciones de la ruralidad y significa la reivindicación de nuestras luchas, hoy reconocidas en la consagración de la ruralidad y el campesinado en diversos artículos de la propuesta constitucional.

● El deber del Estado de apoyar y fomentar la agricultura campesina e indígena.

● El acceso al agua para la pequeña y mediana agricultura, quienes no se verán afectados por la redistribución de los cauces sobre otorgados a la industrias.

● Mejoras a nuestras posibilidades de comercialización con la protección de las ferias libre y los mercados locales.

● Se fomenta la participación ciudadana incidente y vinculante con especial atención en los sectores rurales y de difícil acceso.

● Conectividad y servicios de buena calidad para la ruralidad.

● Derecho al Trabajo decente y protección de los derechos de trabajadoras y trabajadores de temporada.

● Preocupación especial para que las mujeres y niñas que habitan el campo, estudien y trabajen en ambientes libre de violencia.

● Acceso a la justicia, la defensoría del pueblo y la naturaleza.

● La protección de la Naturaleza y ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

● Función social y ecológica de la tierra.

● Y de lo más importante, el libre uso e intercambio de semillas campesinas y tradicionales.

Todas estas normas vienen de la mano con la participación de las comunidades rurales en la definición de políticas públicas y decisiones que afecten a quienes vienen de estos territorios.

La Nueva Constitución hizo parte al campo Chileno de la creación de su texto a través de su incorporación como “expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar.(artículo 241)”.

Seremos parte de la construcción de nuestro presente, pero también de nuestro futuro como campesinos y campesinas. Nuestras familias, nuestra vida que se basa en las tradiciones y costumbres que hemos cultivado y traspasado de generación en generación hoy tienen el lugar que le corresponde como parte de un país diverso y con amor por nuestra tierra.

Sabemos que hay noticias falsas instaladas por quienes siempre han abusado del pueblo y del campesinado, acostumbrados a decirnos lo que es mejor para nosotros, el lugar que debemos ocupar en la sociedad, acostumbrados a decidir por nosotras y nosotros.

Hoy tenemos una oportunidad única para tomar nuestras propias decisiones y decidir por mejorar nuestras condiciones de vida. No más precarización laboral, no más violencia hacía los campesinos, no más abusos.

Por esto, llamamos con fuerza al mundo campesino y rural a aprobar nuestra nueva constitución. El 4 de Septiembre empieza la cosecha de los frutos del trabajo colectivo y del sudor de nuestros padres, madres y abuelas!

El campo Chileno dice sí a esta nueva Constitución.

¡Aprobamos una constitución rural y campesina!.

¡Viva Chile mierda!

Firman

1. Alejandra Flores Carlos, ex Convencional Constituyente, región de Tarapacá, socia de ANAMURI.

2. Ramona Reyes Painequeo, ex Convencional Constituyente, región de los Ríos.

3. Francisca Arauna, ex convencional constituyente, región del Maule.

4. Gloria Alvarado Jorquera, ex convencional constituyente, región de Bío Bío.

5. Francisco Caamaño Rojas, ex convencional constituyente, región Metropolitana.

6. César Uribe Araya, ex convencional constituyente, región de Ñuble.

7. Asociación de Nacional Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI.

8. Confederación del Agro y Pueblos Originarios RANQUIL.

9. Consejo Nacional de Productores de Chile CONAPROCH.

10.Confederación de Federaciones de Sindicatos Campesinos y Trabajadores del Agro de Chile CONAGRO.

11.Corporación Alianza para la Innovación y Desarrollo Rural CALIDER.

12.Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda ANMI.

13.Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas de Chile CAMPOCOOP.

14.Confederacion Nacional Sindical Campesina e Indígena Nehuen NEHUEN.

15. Federación Red Apícola Nacional.

16.Asociación Gremial de Turismo Rural ACHITUR.

17.Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, La Voz del Campo.

18.Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile UOC.

19.Asociación Gremial Mapuche y Campesina gremial LEFTRARU.

20. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA Ambientales.

21.Comité de Defensa a los derechos humanos y sindicales. CODEHS

22. Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente Modatima Chile.

23. Movimiento por el Agua y los Territorios MAT Plurinacional.

24.ARAO Asociación Regional Ambiental O’Higgins.

25.Red de mujeres por la defensa de sus derechos La Ligua

26.Comunidad Social de María Pinto, Alex Cuevas.

27.Comunidad Ecuménica Martin Luther King.

28.Comité de DD.HH. y Ecológicos de Quilpué

29. Defensores MedioAmbiente Parral

30. Proyecto Comunitario El Tambo

31.Corporación Mundo Rural Pro

32. ONG Plantemos Nativo

33.Chile Mejor sin TLC

34. ONG Raíz EcoAcción

35.Salvemos Olmué

36.Amaranto Mundos

37. Frente de RÍO

38.Corporación Alico

39.Ayin mapu

40. Paola Villegas Delgado

41. Daniela Torrejón Ingeniera Agrónoma

42.Silvana Loretto Ceballos Reyes

43. Gloria Manríquez Molina

44. M.Estrella Gutiérrez Valenzuela