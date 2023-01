La alimentación como servicio público

PALABRE-ANDO. Porque contar es otra forma de caminar. Textos de Gustavo Duch

Artículo original publicado en Diari ARA, 6 enero 2023. Gustavo Duch

Si durante los años de la abundancia agrícola, ligada a la disponibilidad de energía fósil, los mercados alimentarios no garantizaban rentas suficientes para buena parte del campesinado, ¿qué pasará ahora que entramos en el tiempo de la escasez? Si durante estos años los mercados no han garantizado alimentos para muchas personas del mundo, ¿qué pasará ahora? Lo que estamos observando es una incesante inflación de los alimentos que incrementa el número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas con una dieta suficiente y saludable, a la vez que el cierre de muchas fincas agrícolas y ganaderas no deja de cesar. Y es que las respuestas de las administraciones –bajar el IVA de los alimentos, el cheque alimentario o rescates para los sectores más afectados del campesinado–, además de insuficientes, no apuntan al lugar donde tenemos el problema:…