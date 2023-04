Joven ejecutado en San Antonio fue el estreno de la ley de «gatillo fácil» por Carabineros

por Daniel Labbé Yáñez

Este martes la familia de David Toro (19) -joven ejecutado por Carabineros tras, según la policía, haber atropellado a un uniformado- recibió su cuerpo.

1- En ese contexto, señalaron al diario El Líder que David recibió 7 disparos en su cara de la UZI con la que fue asesinado. «Tiene un balazo hasta en la boca», apuntaron.

2- Su familia refuerza el hecho de que el joven no tenía antecedentes penales y que solo cometió un error al intentar evadir un control policial por miedo a que le fuera quitado su auto al no tener los papeles al día.

3- La familia narró lo que le señalaron vecinos del sector. El relato dice que tras un primer disparo al aire de Carabineros, David se bajó del auto con las manos arriba y que al descender el funcionario de Carabineros le disparó en la cara. «Mi primo se bajó y ahí lo remataron. Le desfiguraron la cara con las balas», aseguró Angie Córdova, su prima. También destacó que el auto no tiene ningún impacto de bala.

4- La misma prima de David relata que fueron a preguntar por los registros de las cámaras a los almacenes que están cerca del lugar de la ejecución, y la respuesta fue que estos fueron borrados… «No hay nada que acredite eso (el atropello al carabinero) más que los dichos de los funcionarios», enfatizó.

5- El Líder constató que ninguno de los ocupantes del vehículo tenía antecedentes penales y que la droga de la que tanto se ha hablado que le hallaron a David y en el vehículo, se traduce en 6,6 gramos de marihuana (cualquier persona que haya consumido y comprado marihuana sabe que eso evidentemente es para consumo personal y no para tráfico).

David Toro, de 19 años, es considerada la primera víctima de la Ley Naín-Retamal aprobada en el Congreso y respaldada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Hoy 14 de Abril de 2023, a las 16:00 horas en San Antonio, marcha por justicia para David Toro, ejecutado por Carabineros y considerado la primera víctima de la Ley Naín-Retamal respaldada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

MÁS ANTECEDENTES SOBRE EJECUCIÓN DE DAVID TORO (19) POR PARTE DE CARABINEROS EN SAN ANTONIO-

En entrevista con Canal 2 de San Antonio el padre de David, Álvaro Toro, denunció que al querer acceder a los registros de las cámaras de video del sector, los locatarios le señalaron que estos fueron borrados por Carabineros. Además, mencionó que los uniformados giraron algunas de las cámaras. Lo mismo sostiene un amigo de David que se encontraba en un negocio del lugar. Relata que al almacén en donde estaba ingresó una persona de civil y pidió que las grabaciones fueran borradas.

Hay una pérdida de la razón frenética en Chile ante el tema de la seguridad. Da hasta pudor observar el extravío de la lucidez en las autoridades y la prensa. No se habla de educación, de desigualdad, de Derechos Humanos, del modelo económico salvaje, destructor, embrutecedor, inhumano, que además siguen consolidando. Se volvieron locos y no hay uno solo de los que toman decisiones poniendo cordura. Es la paliza del electoralismo, del populismo. Una dictadura de los matinales. No fue necesario Kast.

La última vez que Carabineros había utilizado una UZI -arma con el que fue ejecutado David Toro (19) en San Antonio el pasado sábado- fue en el asesinato de Manuel Gutiérrez, de 16 años, en agosto de 2011. No recordaba bien qué había dicho la institución policial tras este crimen, así es que me puse a buscar en la prensa. ¿Qué dijo Carabineros?: Negó que algún funcionario de esa entidad había disparado al joven que falleció mientras observaba desde una pasarela una manifestación de ese día.

En 2015 el sargento de Carabineros, Miguel Millacura, fue condenado a 3 años de libertad vigilada por este asesinato.