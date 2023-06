Análisis: Ucrania debajo del autobús

En vísperas de una nueva Cumbre de la OTAN, la que ocurrirá en Vilnius, Lituania, los días 11 y 12 de Julio, por estos días se conoció la visita del Primer Ministro Británico, Rishi Sunak, al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La OTAN y la guerra estuvieron entre los puntos principales de la conversación entre los mandatarios.

El experto en relaciones gubernamentales y riesgos políticos, Jorge Cachinero, fue entrevistado este jueves último por José de La Morena, en Negocios TV, para analizar el encuentro entre los dos líderes guerreristas más involucrados en la guerra que se libra en Ucrania contra Rusia.

Por la importancia del análisis de la información compartimos parte de la transcripción de esta entrevista.

– Jorge, qué tal, muy buenas noches

– Muy buenas noches gracias por la invitación

– ¿Qué le parece, cuál sería su resumen, de lo visto ahora mismo (de la reunión entre Rishi Sunak y Joe Biden)?

– Bueno yo creo que hay dos temas fundamentales de esta reunión. Los dos, en la rueda de prensa, se han tocado de puntillas. Lo primero es la candidatura del ministro de defensa del Reino Unido (Ben Wallace) como secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para cuando termine el mandato del actual secretario general Stoltenberg.

Esa es una de las razones de la visita de Sunak a Washington y la respuesta de Biden ha sido muy significativa porque, a una pregunta directa, la respuesta de Biden ha sido “quizás”, “maybe”, y “hay que hablar entre los aliados porque esto no es un asunto para hablar entre el Reino Unido y Estados Unidos solamente” y “tenemos que ver si hay consenso dentro del resto de los aliados de Alianza”; pero, básicamente, lo que ha venido a decir Biden es a confirmar que, efectivamente, ese era el asunto número uno de la agenda entre los dos… y que (Biden) no ha dicho que no, ha dicho más bien que sí, a mi entender.

El segundo tema es qué hacer en Ucrania y de esto también se ha pasado de puntillas aunque Biden ha hecho una afirmación que confirma la información que está llegando de Estados Unidos, ante los escenarios que tiene delante en Ucrania, está preparando salir del embrollo actual; cortar y finalizar y tirar a Ucrania debajo del autobús.

Esto lo digo porque cuando le han preguntado sobre Ucrania a Biden ha dicho, utilizando el verbo pasado, no el presente o el futuro o el presente continuo inglés, ha utilizado el pasado. Ha dicho: “hemos hecho todo lo que podíamos hacer”, “with it everything we could”. Básicamente, no vamos a hacer nada más.

Lo cual a mí me confirma que el plan de Estados Unidos, del que se está hablando en estos momentos, de tirar a Ucrania y Zelensky debajo del autobús, pasa porque la ofensiva, que empezó el día 2 de junio, sea un desastre como está siendo, en estos cinco o seis primeros días de ofensiva, donde ya han muerto 7000 soldados ucranianos sin haber conseguido avanzar un solo metro en la línea de combate y echarle la culpa a Zelensky del que se está diciendo que ya tiene fuerzas internas, sobre todo sus jefes militares, que quieren dar un golpe y acabar con él y echarle la culpa a Zelensky y decir que: “bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido, le hemos dado mucho dinero, muchas armas, ya saben que Ucrania es uno de los países más corruptos de Europa, lo han gestionado muy mal”, etcétera etcétera y se quitarán de en medio porque a Estados Unidos no le conviene prolongar esto más allá de este verano-otoño y comienza la campaña electoral del 2024.

– ¿…. Usted me dice que cree que Estados Unidos está preparando la salida de allí porque considera que no hay más posibilidad y que Ucrania no puede hacer una contraofensiva real?

Correcto. De hecho en las dos últimas semanas tanto Antony Blinken, como los portavoces de Estados Unidos y del Reino Unido, han estado empujando a Ucrania a empezar ya la contraofensiva: “ya os hemos dado todo lo que necesitáis, hacerla ya”.

Hace dos semanas la revista The Economist, publicada en el Reino Unido, en esos artículos que no firma nadie, que es la política de la revista, se decía que Ucrania tiene como máximo cinco meses y esto está publicado a mitad de abril: “Ucrania tiene como máximo cinco meses para resolver este asunto o si no habrá que pensar en alternativas”.

Cuando yo leí ese artículo parecía que estaba leyendo un ultimátum más que un artículo periodístico. Básicamente, lo que le estaba diciendo The Economist a Zelensky es: “hasta aquí hemos llegado, haz algo que merezca la pena, para que nos ayude a justificar el esfuerzo que estamos realizando en inversión de fondos y de armas o tendremos que salir de aquí” y yo creo que nos estamos acercando a ese punto.

Y esta visita es la visita entre los dos países de la OTAN que están más directamente involucrados porque el Reino Unido está muy muy involucrado en el conflicto de Ucrania con la presencia física de sus servicios especiales, en el territorio ucraniano, para determinadas operaciones y podemos hablar de ello.

Yo creo que Biden va a decirle a Estados Unidos que la administración estadounidense le va a decir a Zelensky, en algún momento, hasta aquí hemos llegado. Puede que haya un golpe contra Zelensky, puede que Zelensky… En fin, eso no va a terminar muy bien.

El candidato demócrata Robert Kennedy Junior en televisión, en Estados Unidos, dijo, verbalizó, que el número de bajas de soldados ucranianos, hasta el momento, en la Guerra de Ucrania, es 350 mil soldados ucranianos muertos. Lo ha dicho Robert Kennedy Junior cifra que, por otra parte, coincide con la que el MOSSAD israelí y los servicios de inteligencia turcos, hace dos o tres semanas, han dejado caer, en algunos medios de comunicación extranjeros, para que pudiéramos empezar a familiarizarnos con la dimensión de la catástrofe humana y militar por la que está pasando Ucrania en este momento.

Entonces, sí, creo que van a tirar a Ucrania debajo del autobús y eso es de lo que han hablado aparte de nombrar a Ben Wallace porque de otros candidatos, a no ser que sea de la primera ministra de Estonia, que se habló de ella al principio, cualquier otra cosa sobre la secretaría general de la OTAN que no sea la primera ministra de Estonia no es hablar en serio y yo no quiero hablar de cosas que no son serias.

Fuente: Revista El Derecho de Vivir en Paz