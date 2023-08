Entrevista a Diallo Ablaye: “Vamos hacia la liberación total del continente africano”

El diario La Humanidad, espacio de información audiovisual entrevistó a Diallo Ablaye, del bloque Panafricanista y la Organización Panafricanista Mundial (PAMU) quien ofrece un panorama general de la situación actual en África, especialmente en Níger, Mali, Guinea y Burkina Faso. La participación de la CEDEAO en el conflicto y su actitud de marioneta de Occidente.

Estos son buenos tiempos para el mundo, con cambios muy grandes, un movimiento que crece en África, donde se suman nuevos países a la búsqueda de liberarse del imperialismo y el colonialismo occidental. Bajo esa premisa, Diallo Ablaye comenta sobre el momento que vive el continente africano.

—¿Qué está pasando en África, cuáles son los países que enfrentan al colonialismo, sobre todo al francés, el más fuerte en estos momentos, cuál es el panorama de la situación?

—Muchísimas gracias a Diario La Humanidad por esta invitación, por dar voz al continente africano mediante mi persona, representando al bloque Panafricanista y la Organización Panafricanista Mundial (PAMU).

“Antes de empezar mi intervención, quiero hacer un llamado a la opinión pública internacional, para solicitar la liberación inmediata del líder opositor senegalés Ousmane Sonko, un panafricanista determinado, un hombre que es el sueño de todo un pueblo, y demostró ser excepcional. Dirigió las arcas públicas durante muchos años y jamás quitó un solo franco al país. Actualmente está detenido de manera arbitraria, injusta.

“Pedimos a su excelencia, el señor Macky Sall, presidente de Senegal, a la Unión Africana, y también a la Comunidad Económica de los Países de África (CEDEAO), los cuales cuando hay golpes de estado pretenden dar lecciones de moral, que atiendan la solicitud.

“El mandatario Sall puede dejar una buena herencia a los senegaleses poniendo en libertad, sin ninguna condición y de manera inmediata, al líder opositor, Ousmane Sonko, a quien damos todo nuestro apoyo porque sabemos lo que se siente cuando uno es tratado arbitrariamente.

“Ahora, la respuesta a la pregunta. La situación en África tiene puntos variados, pero todos con un denominador común: el sistema neocolonial occidental, el cual pretende mantener los países africanos en la miseria, en una pobreza calculada, premeditada y que, desgraciadamente, cuenta con la colaboración de los títeres y marionetas colocados por medio de la injerencia en los estados africanos.

“En la actualidad, muchísimas personas escuchan hablar de lo ajetreado que está África, del levantamiento popular que no veíamos desde la preindependencia, y sobre todo, la juventud africana comprendió lo que está en juego, quiere un cambio de paradigma, de perspectiva, que se mire a África como un socio, respetándola, tratándola de igual a igual.

“Una manera no paternalista ni neocolonial, ¡ni esclavista! como tiene el imperialismo occidental para con África desde la Conferencia de Berlín, desde los acuerdos precoloniales. Esto es lo que ya no quiere el pueblo africano, sobre todo su juventud.

“Nos vamos a centrar en una nación en especial, Níger, situada en el oeste de África, la parte llamada del Sahel, que es donde se encuentran Mali, Senegal, —mi nación de origen y de nacimiento—, Burkina Faso, Guinea, todo el golfo de Guinea y los países que lo rodean.

“Para hablar de Níger, hay que explicar el punto estratégico que es y por qué el neocolonialismo occidental utiliza hoy en día un sindicato de jefes de estados marionetas llamado CEDEAO, (Comunidad Económica de los Estados de Oeste de África), y les aseguro que de económica no tiene nada, porque ninguno tiene soberanía monetaria, porque continúan bajo un sistema neocolonial bajo otras formas, pero siempre con el mismo método.

“Es importante explicar por qué hay un conflicto en Níger y por qué últimamente los golpes de Estado en África son menos que la presencia militar de la ocupación colonial, que en la mayoría de las veces llaman para luchar contra los grupos terroristas que no son más que mercenarios, delincuentes, asesinos que les pertenecen a ellos y los activan cada vez que quieren sembrar el caos en los países africanos para mantener la mano en los gobiernos e la región.

“El golpe de Estado en Níger, ocurre después del de Burkina Faso. Primero hubo en Mali y después en Guinea, pero antes ocurrieron lo que llamamos golpes constitucionales. Porque todo el mundo sabe que en África, lamentablemente, algunos llegan al poder de manos de los occidentales, apoyando incoherencias mediante amaños electorales y luego no se quieren ir.

“Estos siguen las doctrinas neocoloniales de sus patrones, y en vez de trabajar para el bien de sus pueblos, para el desarrollo, lo hacen para el bien de otros y para el desarrollo de los países occidentales, entre los que podemos citar a Francia, mediante empresas multinacionales y transnacionales, y a España, Bélgica, Alemania e incluso los Estados Unidos.

“El problema no es solo en Níger, sino en África y todo el mundo. Porque hoy en día, los panafricanistas y la mayoría de los intelectuales africanos tenemos el presentimiento, y casi el sentimiento, de ver o pensar que al parecer el neocolonialismo y el imperialismo occidental, de alguna manera, quieren trasladar el conflicto ruso-ucraniano a suelo africano.

“El dilema de Níger, Mali, Burkina Faso, Guinea, y de Senegal también, no es solamente por el terrorismo islamista como pretenden vendernos. También es el terrorismo económico. Hay dos clases de terrorismo en África. Hay el islamista, que no tiene nada de islamista, sino que son mercenarios radicales, violentos, que matan a nuestros pueblos, y el económico que se ejerce mediante las multinacionales y transnacionales occidentales, algunos de ellos como Araba, como Iberdrola, Total Energy y muchos más.

“Níger es un país con frontera con Burkina Faso, Mali, Benin, Chad, y Nigeria, con quien comparte una larga frontera. Se le quiere trasladar un conflicto para disputar lo que será la próxima hegemonía de un mundo en transición, el cual pasa de ser unipolar a uno multipolar.

“La antigua hegemonía, que siempre ha ejercido el poder y ha abusado de los pueblos, está decadente, aplican la violencia y la barbarie, como en los tiempos de la esclavitud y la colonización. Incluso los panafricanistas que denunciamos sus actos, casi todos vivimos amenazados de muerte porque no aceptan el cambio.

“Los países antes mencionados fueron colonizados por Francia. Como dije, el club de marionetas llamado Comunidad Económica de los Estados del Oeste de África responde directamente a los órdenes de sus jefes occidentales, son activados cada vez que es necesario, y lamentablemente hacen ahora lo mismo con el problema de Níger, después del golpe de Estado Patriótico.

“Y no hacemos apología de los golpes de Estado. Pero lo decimos porque esa nación la dirigía una de esas “marionetas” llamado Mohamed Bassoum, quien por muchos años no fue capaz de darle seguridad a su país ni tampoco un nivel de vida aceptable.

“Un punto importante: Níger cuenta con recursos naturales como el uranio, indispensable y fundamental para trabajar en la energía nuclear. Hace poco descubrieron que durante 40 años una empresa francesa como Arepa explotó sin piedad ese patrimonio, y sin embargo el 80 por ciento de la población nigerina no tiene electricidad”.

-Le decía que es un paralelismo entre la CEDEAO con la OEA, en América Latina, ambas instrumentos que generan sometimiento reglamentado por las órdenes de Occidente. Nos gustaría centrarnos un poco en la parte de lo que tiene que ver con este movimiento generado en Níger. Qué plantean, qué harán a futuro, ante las amenazas de invadir la nación en caso de no ser restablecido el gobierno títere que había antes…

-¿Qué es lo que pretende hacer el pueblo de Níger de ahora en adelante? Lo que ocurre tiene su origen en Libia. Remontándonos unos años atrás, en 1980 se elaboró un plan para la industrialización de África, el cual fue adoptado ese mismo año. África estaba como ahora, en un proceso revolucionario, estaba cansado después de 20 años de una supuesta independencia. Hablo de supuesta independencia porque, realmente, quienes no tienen independencia ni soberanía monetaria ni cultural no gozan de una independencia como debería de ser.

“Ese mismo año había una la revolución de liberación como la de ahora, pero no se pudo consumar hasta 1994, con las primeras elecciones libres en Sudáfrica.

“En Sudáfrica todo el mundo sabe la historia del apartheid. Para que ustedes puedan entender lo que ocurre en Níger, que viene de atrás. cuando después de 1994, hubo una especie de estabilidad en la región africana del Sahel y prácticamente en todo el continente, eliminando algunos conflictos como los de Ruanda y el Congo, y conflictos locales que sí había. Es importante esto.

“Después de 1994, África conoció una pequeña estabilidad hasta el 2003. Algunos países resistían el imperialismo neocolonial con presidentes y líderes que afirmaban ser panafricanistas y se hacían respetar un poquito con un trato de igual a igual.

“En el año 2003, los 15 estados que formaban parte de la CEDEAO decidieron adoptar la creación de una moneda única, africana, al menos del Sahel, para poder desprenderse del Franco Cefal, el que estaban obligados a utilizar las colonias francesas en África, desde la supuesta independencia, momento en el cual Francia forzó a esas naciones a firmar 11 acuerdos.

“Dos años después, la comisión que había diseñado el proyecto de moneda única tenía todo, pero los integrantes de esa comisión perecieron en un accidente de aviación y no hubo subrevivientes. (¿Por qué estoy comentando esto en relación a Níger? Lo van a entender). No quedó ninguno de esos expertos en finanzas preparados para la creación de moneda. ¿Qué pasó? No se habló más de estas muertes, ni de la moneda única. ¿Por qué? Porque esto era un mensaje. Todo el mundo lo sabe y creció el miedo de volver a hablar del tema.

“En el año 2009, cuatro años después, el conjunto de los estados africanos en la Unión Africana, en Addis Abeba, deciden volver a lo acordado antes, pero ahora a nivel continental y con una moneda basada en el dinar, o sea, en el oro, y también adoptan algo importante: un plan de ley minera para impedir el saqueo de los recursos naturales africanos de manera despiedada.

“Estas dos leyes enfurecieron y enfadaron muchísimo al neocolonialismo occidental, en particular a la Unión Europea, que días después convocó una reunión de urgencia y dijo literalmente: Los africanos nos han declarado la guerra.

“La Unión Africana lo que pretendía era impedir el saqueo, y con esa medida impulsar la industrialización de los países del área. En definitiva, trabajar para transformar nuestros recursos y poder desarrollarnos.

“Lo que pretendían los europeos con la creación de una moneda basado en el oro era, lamentablemente, mantener la mano en África, el poder neocolonial e imperialismo occidental, ellos no tienen ningún recurso natural ni absolutamente nada. Lo único que hacen es imprimir billetes y la Unión Africana se había dado cuenta de ello. Entonces, ¿qué ocurre?, Níger tiene que ver con esto.

“En ese mismo año 2009, el que era presidente de turno de la Unión Africana era el coronel Maumar al Gadafi, de Libia, y había ofrecido financiar el 90 por ciento del proyecto de la moneda común. En ese momento eso era muy, muy, muy importante, porque la creación de la moneda iba a hacer caer el dólar y también iba a hacer perder a la Unión Europea, en particular a Francia, más de 500 mil millones de euros al año de las arcas públicas de África, mediante el Franco Cepha y también la evasión fiscal y algunas cosas más.

“Gadafi con eso firmó su sentencia de muerte, porque había tocado directamente a los intereses del imperialismo occidental. El paralelismo, o la paradoja es: África adopta la creación de una nueva moneda, unas leyes de explotación minera y la Unión Europea lo traduce como si los africanos les declararán la guerra. Hagamos una reflexión colectiva, ¿por qué?

“En el año 2011, ¿qué ocurrió? Dos años después (de la propuesta), antes de que este proyecto llegara a ser consumado, Libia fue atacada por la OTAN, Francia, y la Unión Europea de manera totalmente unilateral, y la pusieron patas arriba.

“En Libia, antes de bombardearla, hablaban de democracia. Ahora, además del comercio de esclavos, se ha vuelto un santuario de terroristas, mercenarios, y también hay un éxodo masivo de la población en tránsito hacia Europa. El desplazamiento crea también el empobrecimiento del pueblo africano. De ahí viene el real problema de Níger, porque tiene muchísimo que ver con Libia y les digo desde aquí, el verdadero objetivo del imperialismo occidental, no es Níger, sino Nigeria, porque es el motor económico de África, el país más grande, y para mantenerla bajo el sistema neocolonial hay que controlar a la nación más rica y poblado del continente.

“¿Qué pretenden hacer los patriotas del golpe de Estado en Níger? Enderezar el país por el camino correcto. Luchar contra los mercenarios terroristas de los poderes neocoloniales.

“Lo que quiere Occidente es la desestabilización de toda la región, poner patas arriba a Nigeria, y esta se les resiste porque es una federación de muchos estados con una diversidad cultural importante. A pesar de tener en el país un grupo terrorista, los nigerianos siguen resistiendo.

“Esta vez, ¿qué está pasando?, que por primera vez todos los africanos entienden el cambio de perspectiva. Entienden que hace falta un cambio de paradigma para que sea real y cómo se puede conseguir. Por eso no hay que llamar “golpe de estado” a estos golpes. Estos son patrióticos, de personas decididas a tomar las riendas de su futuro, a hacerse respetar y ser tratado de igual a igual.

“Lamentablemente, tenemos a la CEDEAO, que acepta ser esclavo voluntario, pero poco les queda porque prácticamente están disueltos, ya no tienen ninguna credibilidad”.

—Este es el momento de levantarse. Se están dando todas las condiciones, empezando por todos los movimientos en Europa con la guerra de Ucrania. A partir de ahí comienza un nuevo orden mundial en el que se van a mover distintos bloques, entre ellos, por ejemplo, el BRICS, y también vamos a tener la posibilidad de encontrar ahora, con todos estos países africanos que se levantan, un nuevo bloque real, que no tenga nada que ver con los que todavía tienen tintes colonialistas; uno que realmente se pueda enmarcar en el nuevo reordenamiento del mundo. ¿Quisieras hacer algún comentario sobre la unificación que se genera justamente de estos países, entre Níger, Mali, Burkina Faso, cómo se están articulando en estos momentos? Porque hay mucho respaldo entre ellos, ¿no?

-Por supuesto. De hecho, damos una vez más todo nuestro apoyo al pueblo de Mali, a su coronel Asimiguelta, un hombre sensato, a Burkina Faso y a Senegal, a pesar de que pasa momentos difíciles, pero llegará un cambio. Espero que sea definitivo. ¿Qué explica esta unificación de pueblos? Porque no es una unión de golpistas como la quieren vender… No: es de los pueblos de África. Les aseguro que está ocurriendo algo extraordinario en África.

“La unificación Mali, Burkina Faso, Níger e incluso (una cosa importante), Mauritania, Argelia y Guinea, es un mensaje al sistema neocolonial y al imperialismo occidental, porque algunos han entrado en el baile. Algunos que jamás han colonizado a ningún país africano, hablamos de China, de Rusia, de la India, incluso de Turquía.

“Ningún africano habla el idioma de esas naciones porque ellos nunca colonizaron ni esclavizaron a un solo africano, al contrario de sus vecinos imperialistas occidentales.

“La unificación de esos países mencionados es un mensaje claro para el imperialismo. Ellos pretenden hacerse de la vista gorda y seguir el mismo sistema que instalaron desde la conferencia de Berlín. Voy a dar un ejemplo. El líder de Chad dijo hace unos años que quería dejar el poder y Francia le obligaba a seguir, cuando insistió apareció muerto por unos supuestos rebeldes en el campo de batalla. Estoy hablando de Mahamat Idriss Déby. Actualmente, ¿qué ocurre allí?

Francia y la Unión Europea, dirigidos por Macron, rápidamente instalaron a su hijo, Mohamed Idriss, en el poder. Hagamos aquí una reflexión. ¿Qué diferencia hay entre el golpe de Estado de Idriss de Ville en Chad, y ahora de su hijo, con un golpe constitucional en contra de la voluntad del pueblo de Chad? Está dirigiendo el país con mano de hierro y con instrucciones directamente de sus jefes occidentales.

“¿Qué diferencia a estos usurpadores de poderes, como el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, que dio un golpe constitucional en contra de la voluntad del pueblo, amañando la Constitución. ¿A que nadie habla de los golpes constitucionales, sino de golpes de Estado? Entonces, la unificación de estos países es un mensaje para decirles a los exjefes, que ya no están bajo el control del sistema neocolonial. Este es el verdadero objetivo de Níger: salir de un sistema neocolonial esclavista que no favorece para nada al pueblo africano.

“¿Ustedes creen que es el CEDEAO quien quiere intervenir a Níger? Para nada. Detrás sabemos que está la OTAN, la Unión Europea, Francia… ¿Cómo es posible que un país como Níger tenga cinco bases militares extranjeras? O más, pero digo cinco que son las más seguras. Tres bases militares estadounidenses, la famosa base de drones y dos de logística, y alrededor de mil 200 hombres en el suelo nigerino, y más de mil 700 soldados franceses y europeos, porque hay que recordar que todos los que echaron de Burkina Faso y de Mali fueron acogidos en Níger. ¿Cómo pueden explicar que, en un país armado hasta los dientes, un pequeño grupo de terroristas siembren el caos sin que nadie haga nada?

“Lo he dicho en otra ocasión: cuando mueren los africanos no hay que defender el derecho a la vida. Hace poco, en una pequeña intervención, repetí las palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al expresar que Europa era “un jardín” y el resto del mundo una jungla.

“¿Esto qué quiere decir? que cuando mueren los africanos da igual. Por eso puede haber miles y miles de soldados entre americanos y de la Unión Europea, en Níger y en países como Djibouti (esta es otra historia). Allí están todas las fuerzas de ocupación colonial agrupadas: los americanos, los franceses, los alemanes, los chinos, los turcos, los rusos. Es solo cuestión de horas que prenda la cerilla.

“¿Qué es lo que pasa actualmente en el Sahel? Hay un plan para desestabilizar a África, para seguir manteniéndola bajo un sistema neocolonial, como simple proveedor de materia prima, nada más; y Mali, Burkina Faso, Níger, Guinea Conakry, entre otros, tienen como objetivo la unificación para crear una fuerza de defensa, para poder defenderse.

“¿Por qué lo digo?, porque cuando la CEDEAO dio un ultimátum para atacar a Níger, estos dijeron claramente: si Níger era atacado, también lo iban a tomar como una declaración de guerra. Esto posibilitó un intento de negociar, porque saben que será un caos y los únicos muertos serán los africanos Así que no dejemos que nadie venga a nuestra casa y siembre el caos y luego regresen a las suyas tranquilos. No podemos dejarlo.

“¿Por qué hablábamos de que los africanos tenemos el sentimiento de que Europa quiere trasladar el conflicto ruso-ucraniano a África? Porque África, para el sistema neocolonial, no es más que un proveedor de materia prima, una tierra para saquear, personas para esclavizar y colonizar, un terreno de entrenamiento militar.

“Lo que está en juego es la supervivencia de nuestro pueblo, y esto no es negociable. Les recuerdo que en el 2050, África tendrá más de dos mil millones de habitantes. Ahora somos mil 300 millones.

“La democracia es nuestro poder, y la supervivencia está amenazada, no solo por la ocupación colonial o el sistema neocolonial, que generan terrorismo e inestabilidad.

“También ponemos en alerta sobre las ONG que van a África con el simple objetivo de manipular al pueblo y crear un sistema de dependencia, razones por las cuales gobiernos como el de Mali y Burkina Faso sacan de sus territorios a muchas de ellas. Algunas son serias, pero otras son también marionetas y aplican vacunas para, al parecer, intentar reducir la población africana y con ello intentar parar su desarrollo.

“Esta situación la dejé clara desde el principio de la entrevista: se llama proyecto de contención económica, porque si África se levanta y comienza a generar riquezas, a transformarse e industrializarse, el nivel de vida del neocolonialismo occidental y del imperialismo norteamericano bajará considerablemente, porque dependen del continente negro para sobrevivir.

“Esto es conocido por Mali, Burkina Faso, Níger, quienes prohibieron la casi la totalidad de las exportación de sus recursos a países neocoloniales”.

—China y Rusia llegan en igualdad de condiciones: Hacen negocios, pero trabajan en que se beneficien ambos, no en una forma de saqueo como era antes…

—Le voy a comentar una cosa: Lo bueno que tienen Rusia y China es que no han colonizado ni vendido como esclavos a ningún africano, nadie en los países del continente habla chino ni ruso. Esto ya es un punto a su favor.

“Pero, es importante explicar que el levantamiento del pueblo africano es para liberarse. Esto es así. La sabiduría africana enseña que cuando una manada de hienas desborda gentileza en las cercanías de un rebaño de cabras, hay que desconfiar.

“Es lo que le está pasando al imperialismo occidental en África. Se han hecho lobos con piel de cordero de varias formas. Pero, cuando vemos ahora el depredador merodeando y dando vueltas alrededor de redil, jugando a la vigilancia o al protector, el pastor tiene que tomar medidas. Y los africanos tomaron medidas.

“En muchas ocasiones ha habido un levantamiento popular, una revolución pacífica, pero contundente y determinada. Pero, en muchas ocasiones también lograron apagarlo con artimañas, con maniobras diabólicas.

“Estoy hablando de los esclavistas. No les gusta que lo denunciemos porque, le repito, vivimos amenazados de muerte. Nos han agredido, hemos sufrido un accidente sospechoso, ¡altamente sospechoso! Nos han privado de todo tipo de derechos, hay negación de justicia… ¿Por qué? Por esto que estamos haciendo, por decir las verdades, y no nos ha derrotado. Seguimos haciéndol porque es de ley y es un compromiso ético y moral hacer lo que hacemos como panafricanistas.

“El pueblo africano ha visto de los chinos y de los rusos que se trata de hacer negocios de igual a igual, basado en el respeto, en la consideración y en los valores humanos. Que es lo que el esclavista ya no tiene.

“Al sistema neocolonial lo único que le interesa es defender sus intereses. Le da igual la vida de los africanos, saquean, roban el oro, el diamante, el coltán, el cobalto para las baterías y los electrodomésticos, el circonio, el fosfato y el hierro.

“Las empresas que los explotan pagan y hacen una invasión fiscal algo extendida, y eso reporta más de 250 mil millones de dólares al año. África resultó robada por segundo año por más de siete mil 100 millones… ¿Quién lo dice? El contador fiscal africano.

“Tanto Areba como Total Energy, Iberdrola, Repsol, Kantun Gesha, no pagan los impuestos. La evasión fiscal es enorme. ¿Qué genera esto? Una miseria calculada, más el terrorismo, y empujan a muchos jóvenes, incluso menores de edad, al éxodo masivo en la búsqueda de un futuro mejor.

“Y cuando llegan a la frontera de Europa en Lampedusa, a Grecia, o en el sur de Europa, son recibidos a balazos, o incluso en algunas ocasiones sus barcos o cayucos, como lo quieran llamar, son volcados en el mar. Esto es la hipocresía con la que el sistema trata África. ¿Y qué ha cambiado?

“Los rusos, los chinos, los indios, Brasil, Latinoamérica, los turcos dicen: ‘queremos hacer negocios, pero de igual a igual, basado en el respeto de los valores humanos. No hay paternalismo, ni arrogancia neocolonialista, ni esclavista. No vamos a maltratarlos, ni a pagar grupos terroristas, ni a generar ninguna injerencia. Sólo queremos trabajar y ayudar’. Por eso el pueblo africano les ha acogido con los brazos abiertos.

“El pueblo africano no es tonto, es maduro, consciente de lo que está en juego. Esto quiero que quede claro. Si el pueblo africano los ha acogido con los brazos abiertos es porque les tratan con respeto y con igualdad. Por esta razón acusan a los panafricanistas, y a algunos países de ser pro rusos, de estar en contra de Ucrania.

“No estamos en contra de nadie. Estamos a favor de África. Porque esta ley de que ‘estás conmigo o contra de mí no vale para nosotros ya’. Y no significa estar en contra de los demás: queremos seguir tratando con Europa, pero que cambien su forma de ser, de tratarnos.

“Hemos llegado a un punto de tal que su arrogancia neocolonial y esclavista les permite (y hablo de gobiernos como el de España, Francia, Alemania), pensar que a los africanos se les puede tratar como les dé la gana, sin que siquiera contesten por las formas en que son tratados. Esto ya se acabó.

“Y ojo: a muchos de los países, los más silenciados, los más determinados, no se les escucha. En la otra parte de África están Uganada, Somalia… Ahora quieren hacer una somalización en Níger, trasladar el estilo de Somalia a Níger, y eso no va a pasar. No, no pasará, porque ¿en qué país que intervinieron la OTAN y la Unión Europea está en paz?

“Ahí está el ejemplo, Libia, en la cual ya no hablamos de democracia, sino de reconstrucción, de tráfico de esclavos, flujos migratorios y santuario de grupos terroristas. “Esto es en lo que han convertido a Libia. Entonces, no vamos a permitir una segunda Libia ni una segunda Somalia, ni que tampoco África tenga una Ucrania. Decimos no a su guerra. No lo queremos. Queremos paz para África y para el mundo también.

—Pero paz con respeto…

—Exactamente. Que se respeten las decisiones de África de empezar a agarrar de una vez las riendas de su destino y defender lo nuestro, de tratar con todos. Le pido a la OTAN, a la Unión Europea, mediante la CEDEAO, no subestimar a Mali, Burkina Faso y Níger, porque están cansados, por más de 10 años les han matado a su gente y ya entendieron que al sistema neocolonial solo le importan sus intereses. Entonces, en la lucha de clases y en la defensa de sus derechos, los africanos defienden los suyos. No significa, repito, que estemos en contra de nadie. Queremos la paz para todos, pero África primero.

—Sin duda que sí. Bueno, ya conocemos lo inescrupuloso que pueden ser los países occidentales, los invitamos a entrar en el diario La Humanidad, (diariolahumanidad.info) para estar al tanto de todo lo que está pasando en África en estos momentos, en especial en este momento con Níger, Mali y Burkina Faso. La verdad es un placer enorme tenerte con nosotros, es un gusto escucharte y tener aquí a una persona con un nivel humano tan grande como el tuyo.

-Muchísimas gracias a ustedes también, y a toda Latinoamérica, que demuestra su sensibilidad con lo que le ocurre al continente madre, África, cuna de la humanidad, indiscutiblemente, y de la civilización, con una superficie de 30 mil millones de metros cuadrados, pero cuando la presentan en el mapa del mundo aparece como algo pequeño, para seguir manipulando las mentes.

“Los organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional solo aparecen para ofrecer préstamos en los momentos de la reconstrucción. Mientras, el sistema neocolonial intenta inyectar muchos billetes impresos como forma de ayuda: una ayuda envenenada.

“Dicho esto, el continente africano está viviendo unos momentos de cambios, pero un cambio necesario, deseado. Y cuando algo es deseado y necesario, se hace y no se gira atrás. Los africanos saben hacia dónde van. Miraremos hacia adelante. Y con la ayuda de otros pueblos humanistas, e incluso del continente europeo (hay que decirlo, porque hay muchas personas humanistas y buenas allí que lamentan lo que se le hace a África), vamos hacia la liberación total del continente africano”.

Nota:

Diallo Ablaye es el representante internacional de OPAM, Organización Panafricanista Mundial, Presidente de OPDH, Observatorio Panafricanista de Derechos Humanos, un movimiento compuesto por organizaciones OPAM-WOPO, Movimiento Patriótico Africano (MPA), Nuevo Orden Africano (NOA) y ONG Waraba De Africa, Secretaria de CONAICOP (Consejo Nacional e Internacional para la Comunicación Popular). Es ciudadano africano, de nacionalidad senegalesa, y vive en Bilbao (España) desde hace 16 años.

Fuente: Almayadeen.

Publicado en: https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/08/27/pensamiento-critico-vamos-hacia-la-liberacion-total-del-continente-africano/