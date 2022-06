Brasil. La crisis del PSOL

¡Romper con el PSOL!

Carta

«Ganaremos si no hemos desaprendido a aprender».

Rosa Luxemburgo

1.La elección de Lula a la presidencia en 2002 expresó el rechazo al modelo neoliberal implantado en el gobierno de Collor y consolidado en los dos mandatos de FHC (Fernando Henrique Cardoso). Su gobierno, sin embargo, fue la negación de esta expectativa, y acabó convirtiéndose en un agente de defensa de los intereses del gran capital y de la «conciliación» de clases, concretada en la reforma de la Previsión Social de 2003 y la corrupción del mensalão (esquema de corrupción y de compra de apoyos políticos implementada por la dirección del PT durante el primer mandato de Lula: ndt) en 2005. La fundación del PSOL fue una forma de rechazar el colaboracionismo de clase y de apoyar las luchas de los trabajadores, con el rescate de la independencia política popular expresada en los movimientos sindicales y sociales, que pronto pasaron a contar con la militancia del PSOL. El método central del PSOL era la construcción del partido, basada en la experiencia en la realidad objetiva y viva de las luchas de base de los explotados y excluidos. También articuló la lucha por el socialismo con las luchas contra todas las opresiones, las injusticias y la barbarie cotidiana, y por la libertad. Y muchas agendas fueron centrales, como la de los LGBTQIA+, la defensa de los derechos de las mujeres y las personas con discapacidad y la lucha contra el racismo, agendas construidas por los sectores temáticos siempre junto a las luchas autónomas de los movimientos sociales. El PSOL fue protagonista de movilizaciones y acciones directas, de apoyo a las huelgas y a las luchas sindicales de los trabajadores (petroleros, basureros, profesores, vendedores ambulantes y muchas otras categorías), de los desempleados, de los sin techo y de los sin tierra. El PSOL nació y creció hasta la primera mitad de la década pasada conduciéndose con lo mejor del legado de participación popular y lucha de clases del Brasil post-dictadura.

2. El PSOL nació, por tanto, como resultado de la resistencia militante al proyecto de adaptación del PT al orden burgués. Rompimos con el PT – no sólo con la sigla, sino también con la política de «conciliación» de clase, de apaciguamiento de las luchas sociales, de degradación del proyecto político, de ataques a los derechos de los trabajadores, de represión de los movimientos sociales, de despolitización de los trabajadores y de sumisión y adhesión total a la política de cooptación, sea del Estado o del gobierno, de los cuadros y direcciones políticas.

3. En este sentido, el PSOL surgió como una esperanza y posibilidad, para los diversos luchadores que se vieron privados de una organización política, de construir una nueva organización, con independencia de clase, que fuera radical, pero no sectaria, que se dirigiera a las masas como un nuevo polo de aglutinación de los que luchan por la construcción de una sociedad socialista. Para ello, el PSOL fue pensado como una herramienta para arraigar en la lucha concreta de los trabajadores a través de núcleos de base que se extenderían por los territorios, los centros de trabajo, los lugares de estudio y los movimientos sociales. Los núcleos y los sectores temáticos serían la principal herramienta política del partido.

4. Sin embargo, el debate sobre la superación del programa democrático popular, que subyace a la estrategia de priorizar la lucha dentro de las instituciones, fue sistemáticamente bloqueado, y la práctica del partido nunca logró ir más allá del horizonte electoral. Como consecuencia, la disputa del partido se redujo progresivamente a una interminable guerra fratricida por el control del aparato del partido, por el acceso al fondo del partido y por los espacios en las instituciones del Estado.

5. En los últimos años, especialmente desde el congreso de 2015, con la intensificación de la ofensiva del capital sobre el trabajo, se han fortalecido las corrientes partidarias más afines a la improvisación petista. Siempre vale la pena señalar que el partido y sus órganos de decisión nunca han priorizado a los militantes en sus congresos, sino a los afiliados – la mayor demostración histórica de esto, que cambió radicalmente la correlación de fuerzas, fueron las recurrentes distorsiones congresuales en Amapá, donde el PSOL era el mayor partido en afiliados en el estado, pero con poca expresión política y social (e incluso esta poca expresión estaba basada en alianzas espurias y con políticas muy reaccionarias). Con el golpe parlamentario de 2016, producto en gran medida de la decepción de los trabajadores con los ataques a sus derechos perpetrados por el gobierno de Dilma y la política explícita del PT de desmovilizar las luchas sociales, la dirección del PSOL se adaptó progresivamente a los parámetros de la institucionalidad burguesa. Como consecuencia, el espacio para la defensa del socialismo se fue desterrando del debate interno.

6. Este escenario de crisis política se desencadenó en junio de 2013 con una campaña masiva por los derechos, seguida de las manifestaciones contra el Mundial en 2014, ambas duramente reprimidas por el Estado burgués, incluidos los gobiernos del PT. Todo esto ocurrió en medio de una crisis económica mundial, que provocó una nueva ola de políticas de austeridad e hizo que la burguesía profundizara su ataque a los fondos públicos.

7. El PSOL fue concebido para funcionar en base a la construcción de núcleos y sectoriales en la base. Sin embargo, la dirección burocrática comenzó a adoptar cada vez más una política de boicot a la organización e intervención de la base del partido. En el congreso del partido de 2017, la línea política del PSOL era ya claramente conciliadora, y el método político de intentar establecer un arraigo social a través de núcleos y sectoriales se convirtió en el blanco de ataques sistemáticos. Como en estos espacios había una mayor crítica a las líneas del partido, se vaciaron deliberadamente, para cercenar la crítica y la autonomía política de los militantes. Desde entonces, se intensificó el boicot a las expresiones de la base del partido, comprometiendo totalmente el poder de decisión de los militantes sobre las direcciones del PSOL.

8. El agravamiento de este escenario partidario acompañó la profundización de la crisis mundial y sus efectos devastadores en la sociedad brasileña. La crisis se amplificó en todas las direcciones y en todos los sentidos; la catástrofe medioambiental se hizo patente; las crisis políticas se internacionalizaron; la crisis económica generó una dantesca crisis social, de carácter estructural, desencadenando otras crisis: humanitaria, migratoria, etc. Así, llegamos a las elecciones de 2018, un momento clave para que el partido se presente por fin como aglutinador de las luchas sociales y políticas, convirtiéndose en un referente en los procesos de movilización contra la barbarie capitalista y presentando un proyecto alternativo para la sociedad. Sin embargo, en lugar de esto, el PSOL eligió ser una legitimación de la izquierda del petismo. No es de extrañar que ese año tuviéramos los peores resultados electorales. La elección culminó en la segunda vuelta con una polarización entre una ruptura a la derecha del orden, encarnada en Bolsonaro, y un salto hacia atrás, presentado por Haddad. Con la victoria de Bolsonaro, los ataques a los derechos de los trabajadores se intensificaron con la reforma de la Seguridad Social y la acentuación de la precarización del proceso laboral.

9. Bolsonaro profundizó los ataques contra la clase trabajadora, los oprimidos y el medio ambiente, y desestabilizó aún más la democracia burguesa, trabajando día y noche para crear las condiciones políticas y sociales para cerrar el régimen por completo. Justo cuando más necesario sería un enfrentamiento con la burguesía, el proyecto fundacional del PSOL se derrumbó definitivamente. Con la pandemia y el aplazamiento del congreso del partido, todo empeoró: el congreso se convirtió aún más en un espacio para los afiliados, el debate político se redujo casi a cero, y la militancia del PSOL se vio completamente alejada de cualquier papel decisivo.

10. El congreso del PSOL de septiembre de 2021 optó por un frente electoral de izquierdas y la creación de un programa sin participación de los militantes, ni guiado en los espacios de base del partido. En 2022, la dirección del partido traicionó las deliberaciones del congreso y aceptó una pizarra frontal con enemigos históricos de la clase obrera; además, deliberó, sin ninguna discusión con la base militante, una federación del partido con REDE Sustentabilidad (liderado por Marina Silva, ex ministra de medioambiente de Lula, y activista contra el derecho al aborto: ndt), un partido ecocapitalista financiado por el gran capital, que cooperó con numerosas contrarreformas, como la reforma de la Previsión Social, y que se posiciona en contra de las agendas históricas del feminismo.

11. La crisis capitalista actual es monumental y afecta a todos los aspectos de la vida. La emergencia climática demuestra que las condiciones socio-naturales para la reproducción de la vida están gravemente amenazadas. Las condiciones para la reproducción del medio ambiente en la tierra se han colapsado. La crisis económica se agudiza. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus, producto del propio modelo de producción capitalista, ha matado y sigue matando a millones de personas por la sencilla razón de que el poder económico y político está centrado en una minoría a la que nunca le han importado las dramáticas condiciones de vida del resto de la población, mientras crezcan sus beneficios. La crisis política, expresión principal de la confluencia de estas otras crisis, muestra que las soluciones no se encontrarán dentro del orden capitalista. La guerra de Ucrania, el Brexit, las políticas de la OTAN, la nueva ruta de la seda indican un patrón de acumulación ultra-destructivo, que se basa en la sobreexplotación del trabajo y la depredación del medio ambiente, señalando los límites del ciclo capitalista de la globalización.

12. Los trabajadores están desarmados para afrontar los retos del momento histórico. El PSOL, construido para ser esta herramienta de organización de los trabajadores, ha sido derrotado. Los intereses inmediatos del partido son los mismos intereses de un pequeño partido del campo ideológico opuesto. La elección se ha convertido en un fin en sí mismo: sobrevivir en el parlamento para tener el fondo electoral para poder elegir más parlamentarios, para sobrevivir en el parlamento… En esta lucha por la supervivencia institucional, el PSOL dejó de privilegiar las disputas más viscerales por la vida de los trabajadores. A esto se suma, como dijimos antes, el derrumbe de la estrategia central del PSOL: ser un instrumento de lucha política por el socialismo.

13. Mientras la lucha de clases exige herramientas de organización para superar el orden burgués, la dirección del PSOL sólo piensa en cómo salvar el acceso al fondo del partido y disputar la representación parlamentaria en las instituciones burguesas. El PSOL abandona la defensa intransigente de los intereses de los trabajadores y el lema del socialismo por la fantasía de que habrá un cambio sustancial en la vida de los de abajo con un mejorismo sin fundamento práctico, inspirado en la narración de un pasado nostálgico que nunca ocurrió. De forma más inmediata en la política, la dirección del partido ha optado por intentar derrotar a Bolsonaro a través de una estrategia puramente electoral. Frente a los avances golpistas del gobierno, quizás esto no sea suficiente: necesitamos armar nuestra lucha para derrotarlo en las calles y enterrar el bolsonarismo y la defensa del proyecto burgués que representa su gobierno y la mayoría del Congreso. Para ello, necesitamos ocupar las calles y enfrentarnos a las contradicciones del capitalismo brasileño.

14. La dirección del PSOL abandonó su programa, aliándose con sectores enemigos de nuestra clase; abandonó su método político y sus herramientas de deliberación formal; destruyó la estrategia de núcleos como herramienta de capilarización social y política, abandonando así al gran contingente de militantes del partido; ignoró sistemáticamente las deliberaciones y resoluciones de los grupos sectoriales para presentar posiciones políticas contrarias a las debatidas en el partido; Abrió un proceso de supresión de la propuesta histórica del partido con la formación de una federación con la Red, sin ningún debate, sin convocar ninguna instancia mayor que el castillo de naipes marcado por la dirección nacional, y finalmente, abrió un proceso de silenciamiento colectivo de todas las diferentes posiciones dentro del partido. La dirección rompió con el método, con el programa y con las políticas históricas del PSOL.

15. El PSOL que hemos construido y en el que militamos con tanta dedicación ha sido destruido. El partido creado para combatir el orden burgués ya no es un espacio para organizar la lucha por el socialismo y la libertad. Entendemos que el giro político e ideológico que representa el aval a la candidatura de Lula-Alckmin y la federación con la Red representa un golpe irreparable al proyecto original y a los militantes que construyeron el partido como instrumento de lucha de los trabajadores. Se pierde definitivamente la posibilidad de establecer estrategias y tácticas indispensables para un partido que luche por los intereses inmediatos e históricos de la clase obrera.

16. Somos conscientes de que el PSOL sigue teniendo una militancia entusiasta y comprometida con la lucha de los trabajadores, pero nuestro tiempo en el PSOL ha terminado. Estamos seguros de que nos encontraremos más adelante, fuera de las cadenas de los partidos burgueses. Nos vamos con la cabeza alta y sabiendo cuáles son nuestras tareas. La primera de ellas es la necesaria y urgente superación del programa democrático popular.

17. Es hora de buscar nuevas direcciones. En la lucha política es imposible no cometer errores. ¡Que sean nuevos errores! La tarea fundamental es hacer pedagógicamente una crítica radical -teórica, metodológica, práctica y ética- de la breve trayectoria del PSOL como partido de izquierda.

18. Es el momento de fortalecer la lucha política con la clase trabajadora y contra las opresiones (en defensa de los derechos de las mujeres, de los negros y negras, de los pueblos indígenas y quilombolas, de los LGBTQIA+, de las personas con discapacidad y de otras minorías políticas), creando nuevas herramientas organizativas que ayuden a la autonomía política, a la organización y al arraigo de las ideas del socialismo entre los explotados y oprimidos, y es por este camino por el que marcharemos. Construiremos nuevos caminos; no podemos seguir repitiendo las fórmulas existentes que sólo conducen a la perpetuación de lo establecido.

19. Las derrotas de los trabajadores nunca son definitivas. Son las contradicciones irreductibles del capitalismo las que alimentan la lucha de clases, renovando incesantemente la legión de trabajadores que luchan por el socialismo y la libertad. La lucha de clases se polariza a escala nacional e internacional entre rebeliones populares y giros reaccionarios, revolución y contrarrevolución. La tarea prioritaria es unir a la izquierda contra el orden. Estamos comprometidos con la construcción de organizaciones revolucionarias que estén a la altura de los desafíos de la revolución en una coyuntura histórica particularmente adversa, que, debido a la gravedad de la crisis ambiental, pone en peligro la propia supervivencia de la humanidad, poniendo a la orden del día la urgencia de un cambio profundo en el modo de vida y de producción de la sociedad.

20. Nuestra carta de renuncia política es un llamamiento a todos los compañeros y compañeras comprometidos con la superación del PSOL y que comparten las mismas inquietudes, para que juntos construyamos espacios de acogida, estudio, debates, síntesis y direcciones políticas que nos permitan desvelar nuevos horizontes para la militancia política por la emancipación del ser humano.

¡Ecosocialismo o extinción!

¡Adelante!

Una ruptura precipitada con el PSOL

Evaluar que la decisión de apoyar a Lula fue un «golpe» que «destruyó» al PSOL es una conclusión apresurada, temeraria e imprudente.

Valerio Arcary *

Lo que tiene que ser tiene mucha fuerza.

Quien toma atajos, se mete en problemas.

Más vale un caballo con una silla de montar que tres sillas de montar sin un caballo.

Sabiduría popular portuguesa.

Las decisiones de apoyar a Lula desde la primera vuelta y de federarse con la Red precipitaron una ruptura precipitada por parte de un colectivo de militantes, que concluyó que el partido ya no era un instrumento útil. Evidentemente, esta ruptura debilita a PSOL y debe ser lamentada. Militantes como Plínio de Arruda Sampaio Jr. y Marinalva Oliveira, entre otros más de 150 valiosos compañeros, merecen respeto por su trayectoria. El PSOL pierde el impulso revolucionario con esta escisión. Desgraciadamente, el vértigo de la fragmentación sigue prevaleciendo en la izquierda brasileña.

Los disidentes sostienen que el PSOL se ha convertido irremediablemente en un satélite del PT. En la versión más cruel y sarcástica, se ha convertido en un «satélite» del PT. La polémica sobre la centralidad del Frente Único de Izquierda con el PT para construir una oposición popular a Bolsonaro a partir de 2019 nos ha dividido. Pero este juicio es, como mínimo, demasiado duro, ya que la Conferencia Nacional del PSol dejó claro que la decisión de unirse a la campaña de Lula no significa que el PSOL esté dispuesto a participar en un gobierno de Lula, e incluso rechazó cualquier negociación de este tipo. Es cierto que el PSOL tiene defectos, limitaciones, imperfecciones e incoherencias y las presiones electoralistas que sufre son, dramáticamente, peligrosas. Resulta que los análisis que pierden el sentido de la proporción son erróneos. Se ha producido una inflexión en la coyuntura y estamos en un momento de transición con una mayoría social opositora a Bolsonaro. La experiencia y la prudencia sugieren que sin una victoria política no saldremos de la defensiva. La victoria de Lula es, por tanto, decisiva. Pero estas diferencias tácticas no deben impedir una paciente militancia común.

La idea más poderosa del manifiesto de ruptura es que la decisión sobre la táctica electoral equivale a una rendición estratégica. El PSOL estaría condenado como instrumento político progresista. «El giro político e ideológico que supone la adhesión a la candidatura Lula-Alckmin y la federación con la Red representa un golpe irreparable al proyecto original del PSOL». El manifiesto enuncia la tesis, pero no la demuestra. ¿Por qué habrían sido fatales estas decisiones? ¿La anticipación del voto a Lula de la segunda a la primera vuelta es un golpe «irreparable»? ¿No es una exageración? El apoyo a Lula es un cálculo táctico ante el peligro que representa Bolsonaro. De hecho, un cálculo que se ha confirmado con la creciente posibilidad de que la elección se decida en la primera vuelta, lo que impediría «dar la vuelta» para apoyar a Lula en la segunda. Y retirar una candidatura presidencial no es posible ni legal ni políticamente después de la inscripción en el TSE (Tribunal Superior Electoral).

La decisión de apoyar a Lula, presentando sus propias candidaturas a gobernador y senador en varios estados, así como la federación con la Red, son decisiones tácticas. Se puede argumentar que están equivocados, pero son tácticos. Se impusieron por condiciones objetivas adversas. Si rompemos el partido por diferencias tácticas es imposible construir instrumentos políticos duraderos. No hay atajos. Este criterio condenará inevitablemente a los firmantes del Manifiesto de ruptura con el PSOL a sucesivas e irreparables divisiones entre ellos. Reflexionemos juntos: ¿no fue correcto haber apoyado a Fernando Haddad contra Bolsonaro, en la segunda vuelta de 2018? Si lo fuera, lo que parece obvio, ¿por qué no se puede pedir el voto para Lula en 2022, si Bolsonaro está en el poder y amenaza con una estrategia golpista? La federación con la Red fue más que un error, pero la sobredramatización no es razonable. El acuerdo legal para la protección mutua de la cláusula de barrera no impone un sacrificio de la independencia política. Por último, aunque comprendo la decepción de los compañeros, que es legítima, la decisión de ruptura es precipitada. La construcción de un núcleo militante al margen del PSOL es posible, pero implica una renuncia a la intervención en el espacio institucional, criterio ajeno al marxismo. Ajeno a cualquier marxismo. Las presiones de la «marginalidad» política, donde prosperan las ideas anarco-movimiento, pueden ser devastadoras.

El manifiesto va más allá en la aclaración de las diferencias cuando señala que «el debate sobre la superación del programa democrático popular, que subyace en la estrategia de priorizar la lucha dentro de las instituciones, fue sistemáticamente bloqueado, y la práctica del partido nunca logró ir más allá del horizonte electoral». Como consecuencia, la disputa del partido se redujo progresivamente a una interminable guerra fratricida por el control del aparato del partido, por el acceso al fondo del partido y por los espacios en las instituciones del Estado». En este apartado se resumen tres cuestiones de naturaleza distinta y muy diferentes del debate sobre la táctica electoral.

La primera es si el PSOL ha roto con los límites del programa democrático-popular aprobado en el V Encuentro Nacional del PT en 1987. No los ha superado, y esta crítica es justa. El PSOL es un partido plural, dentro del cual se organizan corrientes con diversas hipótesis estratégicas, pero dispuestas a actuar juntas para construir una línea táctica común. Esta debilidad es real. Sucede que todos somos débiles, ¿no? Dentro de las corrientes organizadas también hay ambigüedades programáticas, lo cual es comprensible, dadas las transformaciones ocurridas en Brasil y en el mundo desde 1989-1991 con la restauración capitalista. Estas imprecisiones no han impedido que el PSol consiga, desde 2004, construir un consenso en torno a resoluciones políticas y, en gran medida, una intervención unificada en la lucha de clases. Esto ha revelado madurez, e incluso algo de sabiduría. Al fin y al cabo, si la ambigüedad estratégica permaneció sin resolver durante dieciocho años, ¿por qué romperla ahora? Por otro lado, entre los que decidieron separarse, ¿hay una visión programática madura en común?

Evaluar que la decisión de apoyar a Lula fue un «golpe» que «destruyó» al PSOL es una conclusión apresurada, temeraria e imprudente. No demuestra que el PSOL se hubiera adherido a una estrategia «mejorista». Los posibilismos han sido históricamente diferentes formas de reformismo que tienen como denominador común la ilusión de que es posible regular el capitalismo. Por qué la decisión de apoyar a Lula frente a Bolsonaro autoriza a concluir que el PSOL habría adherido a la estrategia de conciliación de clases o «mejorista» del PT? El manifiesto no lo explica, porque no puede. El proyecto del PSOL no era construir un partido revolucionario con homogeneidad teórico-programática, sino un partido de la izquierda anticapitalista. A ninguna de las principales tendencias internas del PSOL se le ocurrió intentar aprobar «su» estrategia, porque esta tentación haría implosionar al partido. Nunca se ha exigido la disolución de los colectivos internos que se organizan en torno a una tradición y una experiencia comunes. PSOL decidió defender un programa para la revocación de la herencia del golpe, y para los cambios estructurales y las medidas anticapitalistas. Por eso condenó la elección de Alckmin. Por eso el apoyo a Lula es fundamental. PSOL no se hace ilusiones de que un gobierno de Lula sea un gobierno con impulso revolucionario. Pero considera que la derrota de Bolsonaro será una victoria política que cambia la relación social de fuerzas a favor de la clase obrera y los oprimidos, abriendo una nueva situación mucho más favorable.

La segunda cuestión es que la práctica del PSOL nunca habría ido más allá del «horizonte electoral». Hay un grano de verdad en la crítica de que el PSOL es un partido que sufre fuertes presiones electorales. Pero cuando una caracterización es desaforada, o una idea es llevada a su extremo, el juicio es injusto, por lo tanto falso. PSOL no es sólo eso. El PSOL organiza campañas políticas en apoyo de las luchas de los movimientos obrero, femenino, negro, estudiantil, LGBT, indígena, de derechos humanos, medioambiental y cultural. En las calles y en las redes es un instrumento de lucha para la movilización. Podría y debería, es cierto, hacer más y mejor. Por otra parte, es errónea la expectativa de que las amplias masas populares, o incluso la mayoría de la vanguardia más activa, hayan superado ya la etapa de la experiencia democrático-parlamentaria. No lo han hecho. Siguen depositando sus esperanzas de cambio político en las elecciones. Peor aún, en comparación con los años ochenta, la conciencia de clase ha retrocedido. La dirección del PT y Lula no son inocentes, por supuesto. Ir más allá del «horizonte electoral» no depende sólo de un impulso voluntarista, sino de la relación social de fuerzas. Por supuesto, también depende de la voluntad.

La carta de la ruptura ignora que en estas elecciones no hay espacio para una candidatura de izquierda radical a la presidencia. El problema no es que tengamos menos del 1%. Una candidatura del PSol sería testimonial e invisible. Al contrario que en 2018, no sólo no se nos escucharía, sino que se nos acosaría en nuestra propia base social. Sería imposible explicar por qué nuestra necesidad de defender las ideas revolucionarias debería tener prioridad sobre la necesidad de destituir a Bolsonaro de la presidencia. El PSOL necesita elegir al menos once diputados federales para defender su legalidad. Preservar la legalidad no es electoralismo, es una necesidad de la existencia política fuera de la marginalidad. El PSOL no sólo sufre presiones para adaptarse. También sufre presiones sectarias que alimentan evaluaciones excesivamente optimistas de la relación social de fuerzas. Un mínimo de realismo e inteligencia táctica exige considerar las condiciones en las que tendremos que luchar.

La tercera es que la lucha interna se reduciría a una disputa por el control del aparato interno, divorciada de la discusión de ideas, y guiada por el afán fratricida de apropiarse del dinero de los fondos públicos. Esta evaluación «apocalíptica» es una exageración. La intervención en la legalidad favorece la formación de una burocracia partidista de funcionarios que desarrollan sus propios intereses. Esta peligrosa dinámica es real, pero no es un destino inexorable, hay una disputa, una lucha, un combate. El fatalismo es un mal consejero. El modelo de organización del PSOL imita la experiencia del PT en los años 80. Pero el aparato interno no domina el PSOL. En la preparación del último Congreso, algo así como diez mil militantes activos movieron a cincuenta mil afiliados. Una ínfima minoría de esta militancia, no más de unos cientos, son funcionarios. La inmensa mayoría son activistas desinteresados. En las condiciones de la pandemia fue un proceso saludable, aunque imperfecto. Perder el sentido de la proporción también es peligroso.

El PSOL no está condenado. El partido se organiza en torno a corrientes internas, aunque miles de militantes y dirigentes independientes, como el propio padre de Plinio de Arruda Sampaio, han ocupado un lugar destacado en su representación pública. Este modelo de organización, impuesto por las dificilísimas condiciones de actuación en la legalidad institucional, que exigen pisos para superar la cláusula de barrera, de otro modo insuperable, fue esencial para asegurar la permanencia del PSOL. Y valió la pena. Dicho esto, buena suerte compañeros. Nos reuniremos en las luchas.

* Militante de la corriente Resistencia/PSOL, y columnista de Esquerda Online.

Carta – Llamamiento

Traducción de Correspondencia de Prensa