Presidente Gabriel Boric oferta en Canadá 34 proyectos cupríferos de Codelco

Por Radio Villa Francia

El país del cual provengo, Chile, tiene litio, cobre, sol, largas costas, viento, energías renovables. Tengo la convicción de que el mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo discurso de Gabriel Boric en la Cumbre de Las Americas.

Sólo un medio de la prensa corporativa, informó la visita en Toronto, Canadá, el 12 de junio, del presidente Boric a la feria PDAC [Prospectors and Developers Association of Canada], feria minera más importante del mundo, donde se promocionan y transan proyectos de exploración minera. El presidente de Chile y el subsecretario de Minería, llegaron para ofertar a las trasnacionales 34 proyectos en etapa de exploración (desde básica a avanzada). Diario Financiero reproduce una nota de “Chile Minería”, revista especializada [[1]]. Esos 34 proyectos cuya propiedad no se identifica, pertenecen a Codelco.

El gobierno de Boric dio así continuidad a las políticas históricas de la Concertación y la Derecha en la post dictadura: privatizar activos de Codelco. Ya el 30 de marzo, el Vicepresidente de Codelco -nombrado por Piñera- Patricio Vergara (aun en el cargo, [2]), anunció en la Conferencia Mundial del Cobre, la posibilidad de privatizar a la minera estatal partiendo por algunos activos, decisión informada en mining.com «se está preparando [Codelco] para ofrecer al mercado algunos activos de exploración ‘no esenciales’». Patricio Vergara publicitó que «los activos escindidos podrían convertirse en eventuales sociedades».

El subsecretario de Minería, Willy Kracht, ofertó especialmente uno de los proyectos, mencionando que está en «en fase avanzada, que se habla de etapa pre-minera. Es el yacimiento polimetálico “CICLÓN EXPLORADORA”, en el sur oeste de la Región de Antofagasta, donde se podría extraer cobre, oro, plata y zinc». Además de ser el activo más importante del listado, Exploradora tiene estudios de prefactibilidad que lo posicionan como uno de los potenciales grandes yacimientos de Codelco, comparable por su tamaño al yacimiento El Salvador y que en el futuro podría dar continuidad operacional a dicha división, pues esta situado a pocas decenas de kilómetros al norte.

Salvo Exploradora, no hubo mayor detalle sobre el resto de los proyectos de Codelco. Sin embargo, la estatal en su pagina web tiene publicado el listado completo [[3]], incluido un mapa con su ubicación.

La nota de prensa señaló que el mayor número de ofertas está en las regiones de Atacama (11) y Antofagasta (10) y se extienden hasta la región metropolitana y del Maule. Además, menciona otros proyectos fuera del listado de treinta y cuatro, de menor escala, pertenecientes a Enami. «La Combina, Pica, Cerro Manchado, Imilac, Profeta, Manto Hermoso, Las Heladas, Catedral, Lagarto, Cuprum y Florita-Pazota».

Actualmente ese y otros yacimientos ofertados son administrados por EMSA, empresa privada (sic) filial de Codelco, que es la encargada de la exploración minera fuera de las divisiones de la Cuprifera estatal. EMSA, Exploraciones Mineras Andinas S.A [[4]], fue constituida el año 2004 para dar “flexibilidad” a la Estatal para vender total o parcialmente sus activos, por medio de Joint Venture (asociación) con privados. La actividad exploratoria de Codelco-Emsa, ha estado marcada por numerosos éxitos sin necesidad de asociación con terceros [[5]], sin embargo, la política neoliberal de los Gobiernos de la Concertación y la Derecha privilegia la asociación con corporaciones extranjeras que invierten un poco de capital de riesgo, a cambio de asegurarse la propiedad de los recursos probados o potenciales en la propiedad minera de Codelco. Esta política se excusa en que Codelco no tiene dinero para explorar, pese al notable éxito que ha tenido la Compañía estatal en incrementar sus recursos minerales por esta vía. El nuevo presidente ejecutivo nombrado por Boric, Máximo Pacheco, afirmó en la primera reunión de directorio: «Nos sentimos orgullosos de que tenemos las mayores reservas de cobre del mundo, donde el mundo es cada día más eléctrico, donde cada día se necesita más cobre, y donde nosotros tenemos la mayor cartera de proyectos nuevos que tenga cualquier empresa minera del mundo».

Si desde el 2004 Codelco oferta individualmente muchas propiedades, ¿Qué hace el anuncio en la feria de Toronto, especial? La novedad es la cantidad (un pack de 34 proyectos) y que lo promueve un Presidente de la Republica que en Campaña y unos pocos días antes prometió fortalecer Codelco y jamás nunca privatizarla parcial o totalmente. El 1 de junio, en la cuenta pública, el presidente de Chile afirmó «Para fortalecer a nuestra empresa nacional del cobre, este año Codelco invertirá más de US$90 millones en exploraciones, así como US$86 millones en innovación y tecnología», sin embargo, dicha inversión en monto es del mismo orden que la de los últimos años, sin que haya existido un incremento sustantivo en ambas áreas. Además, enfatizó «por eso quiero que todos tengamos consenso en que es relevante cuidar Codelco y para hacerlo tenemos que reinvertir en ella y no estrujar todos los recursos que produce, defendiendo a la empresa contra todo intento de privatización directo o indirecto».

La oferta de Boric a las trasnacionales, de reservas potenciales y probadas de Codelco y Enami, constituyen una privatización “de baja intensidad” de Codelco, política esta vez dirigida ´por el director ejecutivo de Codelco Máximo Pacheco Matte[[6]], empresario y amigo personal de Andrónico Luksic. «Su carrera empresarial lo vincula con diversos grupos económicos, entre ellos Angelini, Luksic (…) Pacheco tiene lazos familiares (aunque lejanos) con la familia Matte, controladora de Colbún, y es considerado muy cercano a Andrónico Luksic dueño de Antofagasta Minerals (pelambres)».

