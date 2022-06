Ventanas y la corrupción. Lo que no sabes

por Jorge Lavandero Illanes

La corrupción en el cobre por Codelco, no es la mayor, Codelco solo explota el 28% del nuestro cobre anual. Las grandes mineras, explotando más de los 2/3 de nuestro cobre, le aportan mucho menos, lo que además significa que producir a las Grandes mineras extranjeras esos 2/3 cada año les sale como costo más del 40% de lo que le cuesta a Codelco como costo por tonelada de cobre. La otra conclusión es, que si se roba en Codelco, cuánto robarán en las empresas privadas, para recargar los costos y aportarle mucho menos que Codelco que solamente explota, menos de 1/3 del cobre anual.

Por qué no se le juzga a las empresas extranjeras, siendo esta la mayor corrupción del país con nuestra principal riqueza. Pero aun con la importancia que tienen estos dos hechos anotados. La pregunta del millón es por qué no se funde y refina en Chile y se permite la salida de nuestro cobre como un subproducto de bajo valor, que no se transa en ninguna bolsa metalera. ¿Saben por qué? Porque en los concentrados van los valiosos subproductos y tierras raras que valen varias veces más que el cobre contenido. En las más de 10 millones de toneladas de concentrados de cobre que se embarcan en 1.000 barcos anuales, en vez de embarcar solo 300 barcos con cobre refinado, ahorrándonos, esos fletes y caros seguros, llevándolos a puertos especiales, por su contaminación. Hay una razón económica, porque en los concentrados, se llevan de contrabando miles de toneladas de otros metales mucho más importantes que el Cobre contenido en los concentrados. Se llevan toneladas de oro, de plata, zinc, níquel, molibdeno, azufre, y el grupo platinum, que valen mucho más que el oro, junto a las tierras raras. Tomemos el ejemplo en el rodio, un gramo de oro vale $750 mil pesos, el oro vale solamente alrededor de 20 mil pesos. Todo esto está responsablemente valorizado, en las fundidoras extranjeras y en serios estudios en Chile. El negocio del concentrado, por tanto, no está en el cobre, sino en los valiosos subproductos. Esta es la verdadera razón por la que no se quiere fundir y refinar el cobre en Chile y esta es la misma razón de fondo por la que se quiere cerrar Ventanas y no resolver los problemas tecnológicos que ella tiene.

Cuánto cuesta una nueva fundidora y refinadora tipo Aurubis en plena cuidad de Hamburgo, Alemania, US.1 mil 750 mil dólares. Ventanas contamina mucho menos que las otras 15 empresas privadas instaladas en Ventanas, pero se cierra solo a Ventanas. ¿Cuál es el costo de dejar a Ventanas como a la fundidora y refinadora Aurubis?, menos de 200 millones de dólares, entonces por qué no se hace. Uds. después de leerse este artículo tienen la respuesta. No basta Ventanas, hay que instalar por lo menos otras 2 refinerías, en Mejillones y otros lugares como estaba proyectado, para avanzar en fundir y refinar todo el cobre en Chile. Mientras tanto, hay que dotar de más personal técnico a Aduanas y mejorando los laboratorios del Estado en Aduanas, para saber y controlar todos los valiosos metales y tierras raras que hoy salen de contrabando. ¿Sabían, uds. que el concentrado de cobre y del litio, salen sin ninguna fiscalización de Aduanas e Impuestos Internos?. Ahora lo saben y se los digo a prueba de desmentidos. Esto es lo que pasa con nuestras dos principales riquezas, el cobre y el litio.

Gracias a estas artimañas se lleva cada año más de US$ 100 mil millones de dólares, valorizando con precios internacionales, el cobre y los subproductos ¿Cuánto es esta suma? Las AFPs desde su creación hasta ahora, han recogido US$ 200 mil millones de dólares. Lo que se llevan cada año las mineras, equivalen a la mitad del total que mantienen las AFP. Mira el cuadro abajo y te darás cuenta lo que afirmo, el cobre contenido en 1 toneladas de concentrado de cobre vale US$ 2 mil 400 dólares y 60 ctvs, y los calificados como “impurezas» valen US$ 9 mil 267 ¿Por qué no piensas un poco?

He querido reproducir mi artículo con la imagen de la fundidora y refinadora instalada en plena ciudad de Hamburgo, Alemania, me refiero a Aurubis, porque con una inversión del proyecto existente, de US$ 45 millones de dólares, Ventanas quedaría sin contaminar a la población, pero además se lograría seguir atendiendo a los pequeños y medianos mineros que la utilizan. Me faltaba un antecedente muy importante. Según los estudios del doctor en química Juan Camus, por cada 10 toneladas de concentrados que salen de Chile, su valor en los contenidos de cobre, alcanza a US$ 2 mil 411 y 60 ctvos. Pero por los subproductos y tierras raras contenidas en las 10 toneladas de concentrados alcanza, casi 4 veces, el valor del cobre, porque esos subproductos valorizados en las bolsas metaleras, al año 2018, valen US$ 9 mil 267 dólares, estimando la libra de cobre solo a US$ 3 dólares. Deben recordar que se embarcan desde Chile, 12 millones de toneladas anuales de concentrados de cobre. Esta es la razón exacta por la cual no se quiere refinar el cobre en Chile. El valor de los subproductos que se llevan de contrabando, valen casi 4 veces más que el cobre que se llevan en los concentrados, y que conste que los cálculos están hechos a US$ 3 dólares la libra. En la actualidad la libra de cobre está cercana a los US$ 4,50 dólares la libra y subiendo

En la Imagen aparece la segunda mayor fundidora y refinadora de Europa en Alemania, Hamburgo, la refinadora de Aurubis, que recibió un premio por ser la empresa de mayor tecnología medioambiental en el 2021, instalada en plena ciudad, que no contamina absolutamente nada. ¿Nosotros que somos los mayores productores del mundo en cobre, porque no fundimos y refinamos el cobre en Chile? Aquí está el problema, los hacemos así, solo por corrupción. ¿Cómo?, porque al llevarse sin fundir ni refinar en Chile, se llevan de contrabando los valiosos subproductos y tierras raras que en Aduanas se catalogan como «impurezas». ¿Saben que contienen esas impurezas? Los 12 millones de toneladas de concentrados de cobre que se embarcan desde Chile, sin ninguna fiscalización por autoridad chilena contienen miles de toneladas de oro, cobre, níquel, zinc, molibdeno, azufre, además del grupo platinum, que su valor es varias veces más considerables que el oro mismo, y como si esto fuese poco, se llevan las tierras raras, que hoy, con las nanotecnologías son valiosísimas. ¿Cuánto vale hoy una fundidora y refinadora como la de Aurubis? US$ 1 mil 350 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto se pierde en Chile, por no fundir ni refinar el cobre en Chile y hacerlo en el extranjero? Según el ingeniero Carlos Tomic, se pierde cada año US$ 3 mil millones de dólares, es decir, 2 fundidoras y refinadoras tipo Aurubis, en Alemania, cada año.

Chile querido, aprende, te engañan, te meten las manos en los bolsillos, porque en los concentrados de Cobre, hay la mayor corrupción del país y todo se acomoda de una y otra manera, para que parezca lo más normal ¿Cómo se arreglaría esto?, exigiendo que el cobre se fundiera y refine en Chile.

CUIDADO, MUCHO OJO, EN VENTANAS, PERCIBIMOS UN EXTRAÑO DOBLE ESTÁNDAR QUE QUEREMOS ACLARAR

Lo curioso y extraño es que la empresa estatal Ventanas, que no solo le funde y refina a Codelco, sino a pequeños y medianos mineros, debemos señalar que para no contaminar se han invertido ingentes recursos tecnológicos que reducen la emisión de contaminantes en un 99% al instalar una doble campana, y para capturar los gases terciarios fugitivos, se necesita que se apruebe el proyecto en manos de Codelco, con un costo de US$ 54 millones de dólares. Lo curioso es que ya está desarrollado el proyecto y validado, son 54 millones de dólares con los que se encapsulan en la nave de conversión y así se evita cualquier emanación de gases, a los que se llaman gases fugitivos terciarios.

La planta Ventanas de CODELCO está cerrada desde hace una semana y en este tiempo se han producido más de 50 incidencias de contaminación, por lo tanto, Ventanas no es la que produce contaminación, ya que existen más de 15 empresas que se encuentran en la zona. En vez de invertir con tecnología, para dejarla con contaminación cero, se prefiere cerrar Ventanas.

Sin embargo, las otras 15 transnacionales que contaminan, lo siguen haciendo con manifiesta impunidad, a ellas no se les pide cerrar las empresas, se les pide que se adecuen tecnológicamente. La pregunta del doble estándar, es por qué no se invierte en Ventanas los 54 millones de dólares y se opta por cerrarla, pero a las 15 empresas privadas que contaminan, se les permite continuar y no cerrar, bajo el pretexto de pedirles que hagan las inversiones necesarias.

No hay que ser muy perspicaz, para advertir que aquí hay gato encerrado y algo se trama detrás del cierre de Ventanas que trata concentrados de cobre. Esto es importante repetirlo, de acuerdo a estudios irrefutables, de fuente internacionales, en los concentrados de cobre van productos metálicos mucho más valiosos que el cobre, son los subproductos que para des-categorizarlos a esos valiosos subproductos y tierras raras, las denominan “impurezas”, y estos valiosos subproductos salen de contrabando.

Los chilenos deben saber que los concentrados de cobre, salen del país sin que ninguna autoridad chilena los fiscalice. No lo hace Aduanas, ni Impuestos Internos y menos Cochilco, la empresa estatal creada para fiscalizar la producción de nuestro cobre. A esta empresa estatal la hemos denunciado por años, sin que ningún gobierno haya determinado terminar con la colusión y vista gorda para exigir, como le corresponde legalmente, la fiscalización efectiva de los embarques de concentrados de cobre.

El cobre nuestro debe ser fundido y refinado en Chile. Cada año salen 1.000 barcos petroleros contaminando hasta los puertos de destino en ultramar. Si se refinase en Chile, no solo ahorraríamos el valor de 700 barcos, ya que con cobre refinado en el país, solo enviaríamos 300 barcos con cobre refinado en Chile y los caros seguros, la descontaminación en los puertos especiales, trenes y camiones donde llegan los concentrados, sino que al refinarlo en Chile, nos quedaríamos con esas valiosas “impurezas”, como se califican a los contenidos de toneladas de oro, plata, molibdeno, zinc, níquel, azufre, junto al grupo platinum, que contiene metales mucho más valiosos que el cobre, como el platino, el paladio, selenio, teluro, renio, rodio. ¿Se puede pensar que estos valiosos metales y tierras raras así, libremente, son calificados como “impurezas”? No, la verdadera razón para no fundir y refinar el cobre en Chile es que estos subproductos y tierras raras, contenidos en los concentrados de cobre, valen mucho más que el cobre mismo. Esa es una de las razones para cerrar Ventanas, que funde y refina el cobre en Chile, y eso puede permitir descubrir el fabuloso negociado del cobre, tanto en Codelco, pero inmensamente más, como en las empresas extranjeras del Concejo Minero Chileno. No hay ninguna razón, ni técnica, ni económica que permita explicar la forma subrepticia como se ha llevado adelante una política deshonrada para desarrollar nuestra principal riqueza que le pertenece a todos los chilenos. Por cada 10 toneladas de concentrado por valor cobre, US$ 2 millones 411 mil 60 ctvos. de dólar y por las denominadas «impurezas», que salen de contrabando, valen US$ 9 millones, 267 mil dólares y 97 centavos de dólar.