Chile. ¿Los vehículos policiales reproducen por su altoparlantes explosiones y piedrazos?: Ciudadano interpone solicitud oficial al Gobierno para aclarar dudas

A propósito de los hechos de violencia represiva protagonizados por las Fuerzas Especiales de Carabineros contra el derecho a la manifestación ocurridos el pasado 18 de octubre de 2022, en el centro de Santiago de Chile, durante la conmemoración de los tres años de la revuelta social de 2019, el ciudadano Rainer Hauser Molina, acogiéndose a la Ley de Transparencia del Estado, elevó una solicitud de aclaración a la Subsecretaría General de Gobierno a causa de una serie de irregularidades y dudas que Rainer Hauser sintetizó en la siguiente petición:

«Buenos días,

El día de ayer, con ocasión del 18 O, y la interrupción del tránsito en el centro, al volver a casa caminando, me detuve un rato en el cerro Santa Lucía y tuve ocasión de observar que sin que mediara provocación ninguna, cada cierto tiempo, los vehículos policiales, pasaban -solos y en grupos-, a toda velocidad de ida y vuelta. Lo que me pareció notable y el objeto de esta pregunta, es que -tal como hemos visto en las emisiones de noticias en la TV-, al paso de dichos vehículos policiales, junto a las sirenas activadas, se escuchaban con estruendo, los golpes de piedras e incluso explosiones, que uno atribuye a las acciones de los manifestantes. Me tomó largo rato darme cuenta, que como no había manifestantes beligerantes y los sonidos de las piedras y objetos contundentes, se reproducían iguales, al veloz paso de los vehículos, que se trataba de grabaciones, difundidas por los altoparlantes de los propios carros policiales. Por medio de la Ley de Transparencia, hago en consecuencia las siguientes preguntas a la autoridad:

1. ¿Es cierto que los vehículos policiales tienen grabaciones de piedras y explosiones, que difunden por los altoparlantes, a su paso?

2. ¿Quién autoriza su uso y en que circunstancias, o es una práctica que queda al arbitrio de los carabineros de los vehículos?

3. ¿Cuándo se hicieron las grabaciones y quién las hizo, una empresa privada o la institución? Muchas gracias.»

La repartición gubernamental está obligada a contestar a los requerimientos en los siguientes 20 días hábiles desde el ingreso oficial de la petición aquí reproducida.

El documento que acredita el Acuse de Recibo de Solicitud de Acceso a la Información de la Ley de Transparencia tiene la clasificación AG001T0002173, correspondiente a la Fecha: 19/10/2022, y a la Hora: 12:54:36

ACUSEDERECIBO_AG001T0002173