Europa: ¡No a los ejercicios nucleares en territorio belga!

(English below)

Hoy 19 de octubre, la Coalición Belga Contra las Armas Nucleares se manifestó en contra del ejercicio militar nuclear ‘Steadfast Noon’ que se desarrolla en territorio belga. La coalición acudió a la sede de la OTAN en Bruselas para expresar su indignación .

La OTAN está realizando actualmente un ejercicio de simulación de un ataque aéreo nuclear. Este ejercicio es organizado anualmente por algunos estados miembros de la OTAN para capacitar a pilotos, incluidos los belgas, en el transporte y lanzamiento de bombas nucleares. Participan varios países de la OTAN, incluidos Alemania, Italia, los Países Bajos y Bélgica. Estos son los mismos países que albergan bombas nucleares estadounidenses en su territorio como parte del «intercambio nuclear» de la OTAN.

La presencia de estas armas en Bélgica, su reemplazo inminente por bombas B61-12 más modernas y la realización de tales ejercicios son violaciones explícitas del Tratado de No Proliferación.

El ejercicio nuclear de este año se está organizando en Bélgica, en la base militar de Kleine-Brogel, donde las armas nucleares estadounidenses han estado estacionadas desde 1963.

Solo desde 2020 la OTAN ha anunciado públicamente el ejercicio Steadfast Noon. Enfatizar su naturaleza anual lo hace sonar como un evento rutinario. Así es como la OTAN normaliza la existencia de tal ejercicio, al tiempo que minimiza el uso y el peligro de las armas nucleares.

Los países de la alianza transatlántica participan en un ejercicio que los prepara para el uso de un arma que mata a cientos de miles de personas a la vez y tiene consecuencias que ningún estado puede enfrentar. Todo el discurso en torno a las armas nucleares apunta a minimizar sus consecuencias y normalizar su uso (por ejemplo, hablan de las llamadas armas nucleares «tácticas», un ataque nuclear «limitado», o en este caso un «ejercicio nuclear»). Este discurso contribuye a hacer cada vez más plausible su uso.

Las armas nucleares «tácticas» actualizadas que en un futuro próximo sustituirán a las armas nucleares actuales en suelo belga, tienen un poder destructivo de entre 0,3 y 50 kt TNT. En comparación, la bomba nuclear que Estados Unidos lanzó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a 140.000 personas, ¡tenía una fuerza de 15kt! Dadas las consecuencias humanitarias de su uso en los seres humanos, el ecosistema y el medio ambiente, y su naturaleza ilegal y absolutamente inmoral, las armas nucleares nunca deberían formar parte de ningún arsenal.

En un momento de creciente tensión internacional, con repetidas amenazas de usar armas nucleares en las últimas semanas, realizar un ejercicio nuclear militar es irresponsable y solo aumenta el riesgo de una confrontación con Rusia.

La pregunta no debería ser cómo ganar una confrontación nuclear, sino cómo evitarla. Es hora de que Bélgica honre sus propios compromisos y cumpla con el Tratado de no proliferación deshaciéndose de las armas nucleares en su territorio y ratifique el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.

Al oponerse a la continuación del ejercicio nuclear Steadfast Noon y rechazar el «intercambio nuclear» de la OTAN, Bélgica podría dar ejemplo y allanar el camino para la desescalada y el desarme global.

Fotos y Fuente: https://vrede.be/en/news/no-nuclear-exercises-belgian-territory

No to nuclear exercises on Belgian territory!

Today, October the 19th, the Belgian Coalition Against Nuclear Weapons demonstrated against the military nuclear exercise ‘Steadfast Noon’ that is taking place on Belgian territory. The coalition went to the NATO headquarters in Brussels to express their outrage.

NATO is currently conducting a nuclear air strike simulation exercise. This exercise is organised annually by some NATO member states to train pilots, including Belgians, in transporting and delivering nuclear bombs. Several NATO countries take part, including Germany, Italy, the Netherlands and Belgium. These are the same countries that house US nuclear bombs on their territory as part of NATO’s «nuclear sharing». The presence of these weapons in Belgium, their imminent replacement with more modern B61-12 bombs and the holding of such exercises are explicit violations of the Non-Proliferation Treaty.

This year’s nuclear exercise is being organised in Belgium, at the military base of Kleine-Brogel, where US nuclear weapons have been stationed since 1963. It is only since 2020 that NATO has publicly announced the Steadfast Noon exercise. Emphasising its annual nature makes it sound like a routine event. This is how NATO normalises the existence of such an exercise, while also downplaying the use and danger of nuclear weapons.

The countries of the transatlantic alliance are participating in an exercise that prepares them for the use of a weapon that kills hundreds of thousands of people at a time and has consequences that no state can face. The whole discourse around nuclear weapons aims to minimise their consequences and normalise their use (e.g. they talk about so-called «tactical» nuclear weapons, a «limited» nuclear strike, or in this case a «nuclear exercise»). This discourse contributes to making their use more and more plausibel.

The updated «tactical» nuclear weapons which in the near future will replace the current nuclear weapons on Belgian soil, have a destructive power of between 0.3 and 50kt TNT. By comparison, the nuclear bomb that the United States dropped on the Japanese city of Hiroshima, killing 140,000 people, had a force of 15kt! Given the humanitarian consequences of its use on humans, the ecosystem and the environment, and its illegal and utterly immoral nature, nuclear weapons should never be part of any arsenal.

At a time of rising international tensions, with in recent weeks repeated threats to use nuclear weapons, conducting a military nuclear exercise is irresponsible and only increases the risk of a confrontation with Russia.

The question should not be how to win a nuclear confrontation, but how to avoid it. It is time for Belgium to honour its own commitments and comply with the Non-Proliferation Treaty by getting rid of the nuclear weapons on its territory and ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.

By opposing the continuation of the Steadfast Noon nuclear exercise and rejecting NATO’s «nuclear sharing», Belgium could set an example and pave the way for de-escalation and global disarmament.

Fuente: https://www.derechoalapaz.com/europa-no-a-los-ejercicios-nucleares-en-territorio-belga/