Marcha en Nueva York contra la guerra en Ucrania y la expansión de la OTAN

Bajo el lema «¡Sí a la Paz en Ucrania, No a la Expansión de la OTAN» tendrá lugar este Sábado 14 de enero una Marcha por la Paz en Nueva York.

Está previsto que los manifestantes se reunan en Times Square a las 12:00 para marchar por el centro de Manhattan honrando el legado antibélico del Dr. King y exigiendo el fin de la participación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania.

«Décadas de política gubernamental estadounidense han hecho que la guerra en Ucrania sea casi inevitable», declaró Brian Becker, Director Nacional de la Coalición ANSWER, una de las organizaciones patrocinadoras de la marcha.

«La expansión de la OTAN en Europa del Este, la retirada de Estados Unidos de los principales tratados de control de armamento y la perspectiva de que Ucrania sea una base de operaciones para los sistemas avanzados de armamento de la OTAN han preparado el terreno para este conflicto».

Según la convocatoria, los manifestantes exigirán que el dinero presupuestado para la guerra se destine a satisfacer las necesidades de la población.

«Es un escándalo que se hayan destinado 100.000 millones de dólares a la guerra por poderes de Estados Unidos en Ucrania, mientras las escuelas carecen de fondos suficientes, las infraestructuras críticas están desatendidas y la atención sanitaria de calidad sigue estando fuera del alcance de millones de personas. Los únicos que ganan son los contratistas militares, que obtienen enormes beneficios mientras la guerra se prolonga», declaró Claudia De La Cruz, codirectora ejecutiva de The People’s Forum, también organización impulsora de la actividad.

«La administración Biden debe poner fin inmediatamente a su política de escalada temeraria y negociar la paz», agregó.

La manifestación comenzará ante el centro de reclutamiento militar de Times Square con una concentración en la que participarán oradores de una amplia gama de organizaciones progresistas y antibelicistas, seguida de una marcha por las zonas cercanas.

Esta acción fue iniciada por la Coalición ANSWER y The People’s Forum, y está respaldada por Veteranos por la Paz, CodePink, Party for Socialism and Liberation, United National Anti-War Coalition, Haiti Liberté, Rising Together, Peace in Ukraine Coalition, NYC-DSA Anti-War Working Group, Massachusetts Peace Action, y muchos otros.

Esta marcha tiene lugar durante el fin de semana festivo de Martin Luther King, Jr. En el último año de su vida, antes de que la bala de un asesino acabara con él, el Dr. King se organizó por todo el país contra lo que él describió como los «Tres Males» de nuestra sociedad: militarismo, racismo y pobreza.

Finalmente, los organizadores señalaron que «honrar al Dr. King de manera significativa significa construir un movimiento cada vez más fuerte por la paz y contra la injusticia social y económica. Esto debe incluir el uso de los vastos recursos de la sociedad para financiar la sanidad, la vivienda, la educación y para salvar el medio ambiente, en lugar de seguir financiando con millones la ya abultada maquinaria bélica.»

https://www.derechoalapaz.com/marcha-en-nueva-york-contra-la-guerra-en-ucrania-y-la-expansion-de-la-otan/