Estado de excepción y la situación histórica del Estado chileno con el pueblo mapuche y sus derechos

por Aucan Huilcaman

1.- La decisión del presidente Gabriel Boric sobre la Declaración de Estado de Excepción en el Wallmapuche / Macrozona sur, pone de manifiesto que la situación histórica del Pueblo Mapuche y su relación con el Estado Chileno va más allá de un gobierno de turno, sea de la izquierda o derecha política.

2.- El Estado Chileno utilizó la fuerza y la violencia militar en el contexto de la denominada «Pacificación de la Araucanía», en donde se cometió el «Crimen de Genocidio», la «toma, ocupación y confiscación del territorio y sus recursos», y el «daño cultural». Estas tres situaciones conforman la «Deuda Histórica del Estado Chileno», con el Pueblo Mapuche.

3.- Los militares y las policías, en ninguna parte del mundo han restablecido la Paz, al contrario, sus actuaciones han representado una amenaza para la Paz y es lo que ha sucedido en el Wallmapuche o Macrozona sur.

4.- En la decisión política del gobierno, se ha configurado el acto de terrorismo de parte de los gremios de Camioneros, considerando que, el derecho internacional define terrorismo como «aquella situación en donde se arranca o impone decisiones a las autoridades competentes».

5.- Esperamos que el gobierno no abandone el diálogo, considerando que podría representar el inicio de su fracaso, tal como sucedió con el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

6.- En el contexto del Estado de Emergencia el Estado Chileno y los gobiernos omiten en abordar la «Deuda Histórica». También hay responsabilidad directa de los inescrupulosos «No Mapuche» que se han apropiado de las tierras Mapuche, entre ellos la clase política Chilena, ex presidentes, ex ministros de Estado. Paralelamente hay responsabilidades de empresas forestales que se beneficiaron durante la dictadura militar del general Pinochet y mientras, no asumen sus responsabilidades, las tensiones y controversias se mantendrán.

7-. Le recordamos a toda la sociedad Chilena, a la clase política que los Mapuche disponemos de un «estatutos jurídico especial» que proviene del derecho internacional, como es el derecho a la libre determinación, la restitución, recuperación e indemnización de las tierras, recursos que fueron tomado y confiscado sin nuestros consentimiento y sumado el reconocimiento de los «Parlamentos y Tratados Mapuche» que se encuentran reconocidos en dos normas del derecho internacional, lo que reconoce soberanía territorial al Pueblo Mapuche sobre su territorio.

(*) Encargado relaciones Internacionales. Consejo de Todas las Tierras.

Rimuguen Kuyen, 17 de mayo 2022.

POSICION MAPUCHE, ANTE LA BANCADA FACISTA Y NEGACIONISTA, SOFO USURPADORES DE TIERRAS MAPUCHE Y CAMIONEROS TERRORISTAS Y CHANTAJISTAS.

1.- Le recordamos a los camioneros terroristas y chantajistas, a la SOFO institución símbolo de la usurpación de tierras Mapuche, a la Bancada autodenominada antiterrorista y que no es otra cosa más que la manifestación genuina del «Fascismo y el Negacionismo» que opera en la macrozona sur. Le reiteramos a todos ellos que, el Wallmapuche, es nuestro territorio Mapuche y no de los foráneos y usurpadores de tierras y por lo mismo, desplegaremos todas nuestras capacidades organizativas para restituir nuestro territorio y ejercer nuestra soberanía territorial.

2.- La Bancada autodenoninada «antiterrorista», que se ha reunido la semana pasada en el Wallmapuche, representa el más puro y fidedigno Fascismo y el Negacionismo. El Fascismo y el negacionismo son práctica oprobiosa contraria al respeto a los derechos humanos y contraria a la convivencia pacífica, por lo mismo, la comunidad internacional la califica como una amenaza para la Paz.

3.- Asimismo, le recordamos a los camioneros que transitan por nuestro territorio, si continúan con sus chantajes y actos terroristas y amenazas de desabastecimientos, serán impedidos a transitar por nuestro territorio o Wallmapuche.

Recordamos que el terrorismo, son aquellas personas y grupos que mediante el uso de la fuerza arrancan resoluciones a las autoridades, esta definición se condice con los chantajes de los camioneros.

4.- La SOFO para seguir profitando de nuestro territorio, insiste en restablecer el «Estado de Excepción Constitucional». Esa exigencia pone de manifiesto que no tienen legitimidad del patrimonio territorial que poseen.

5.- Anunciamos que desplegaremos todas las acciones de reivindicación territorial. Considerando que el Wallmapuche, es territorio Mapuche.

Aucan Huilcaman.

Luciano Coliqueo.

Fernando Perez.

Rosalia Antilao

Wallmapuche, Rimuguen Kuyen 11 de mayo 2022