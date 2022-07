El Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile saluda el Aniversario Nº 69 del Asalto al Cuartel Moncada

Felicitamos con todo nuestro cariño al General Raúl Castro, al Presidente Miguel Díaz-Canel, a la dirección del Partido Comunista de Cuba y al glorioso pueblo cubano que defiende con todo, los avances de su revolución.

Al observar con detenimiento los acontecimientos históricos de la Revolución Cubana, no puede dejar de sorprendernos: El Asalto al Cuartel Moncada y los prisioneros asesinados cobardemente por la soldadesca; el discurso de Fidel en su defensa: Juzgadme, no importa, La Historia me Absolverá. Luego el exilio en México, la solidaridad internacional y la preparación militar; el desembarco del Granma; la guerrilla en la Sierra Maestra, en el Escambray. Todo este enorme proceso, culminando con la entrada triunfal a la Habana, y la salida vergonzosa del dictador Batista a Miami.

Con profunda admiración y respeto observamos la fuerza de los revolucionarios, la fe inquebrantable en su triunfo, la enorme capacidad de crítica y autocrítica; y particularmente, la alegría que siempre acompañó al proceso. Con inmenso cariño recordamos la campaña de alfabetización y el enorme caudal del florecimiento posterior de la cultura cubana.

Todo esto a pesar del sabotaje imperialista, el criminal bloqueo sostenido por más de 60 años contra Cuba, pese a ser condenado año tras año por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la excepción de Israel y Estados Unidos. Cuba sigue en pie sin cambiar un ápice su modelo social, en el que el neoliberalismo no tiene cabida pese a quien le pese.

Hoy el imperialismo intenta innovar, financiando internamente una supuesta subversión. Este 11 de julio pasado, nuevamente el pueblo cubano dio una lección democrática con actos de masas en los mismos lugares donde los supuestamente “insurrectos”, se tomarían las calles. Y no solo en Cuba, sino también en el mundo entero, incluido los Estados Unidos, se vieron las marchas en apoyo a la Revolución Cubana.

La revolución cubana es un proceso que vive en permanente lucha por el derecho de su pueblo a darse el sistema que estime conveniente; sin abandonar la solidaridad internacional que la ha caracterizado, incluso con más fuerza durante la actual Pandemia. La Cuba solidaria envía vacunas y médicos donde otros envían bombarderos criminales.

Saludamos con toda nuestra fuerza, un 26 de julio más del glorioso Asalto al Cuartel Moncada.

Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile:

Agrupación Cultural y de Solidaridad con Cuba Palmas y Cañas de Coyhaique

Agrupación de Padres y Madres de Profesionales Graduados en Cuba

Casa de la Amistad Chileno-Cubana José Martí de Valparaíso

Colectivo Camilo Cienfuegos de Maipú

Colectivo Casa del Alba

Coordinador Chile Federación Sindical Mundial (FSM)

Colectivo de Solidaridad con Cuba Dos de Diciembre

Colectivo de Solidaridad con Cuba Siboney

Colectivo Amigos de Cuba Celia Sánchez Manduley de Talca

Colectivo Hombres y Mujeres Luchadoras FPMR

Comando Amplio de Solidaridad con Cuba

Comité de Solidaridad con Cuba Asamblea Popular La Marina

Comité de Solidaridad con Cuba Camilo de Yaguajay de Talca

Comité de Solidaridad con Cuba de San Fernando

Comité de Solidaridad con Cuba Eliana Araníbar

Comité de Solidaridad con Cuba Ernesto Che Guevara

Instituto Chileno Cubano de Cultura José Martí

Partido Igualdad

Unión de Jóvenes Democráticos (MAPU OC.)

Centro Cultural Héctor Cuevas Salvador

Santiago, 26 de julio del 2022