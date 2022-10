El condón femenino, vaginal e interno en Chile (Indicaciones técnicas, uso y beneficios)

Por ICW Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales

El Ministerio de Salud del Gobierno de Chile ha comprometido la distribución del condón vaginal (interno) en el sistema de salud público, declara y celebra la ICW Capítulo Chileno de la Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA. Esta determinación política sanitaria sella el urgente e importante compromiso de las autoridades administrativas por el derecho a la salud sexual y la autonomía de las mujeres y las personas con vagina, siendo el condón vaginal o interno una estrategia de doble protección para disminuir los embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual ITS, VPH y VIH/SIDA.

¿Qué condón vaginal (interno) circula en Chile?

Actualmente se distribuye el condón vaginal (interno) FC2, producido por The Female Health Company (FHC). Se trata de un condón suave y flexible que cubre la vagina y la vulva. Está elaborado de polímero de nitrilo, que es un material sintético. Tiene dos anillos, uno interno que se utiliza para su inserción y el anillo más grande del extremo abierto del condón, se apoya en la vulva (labios mayores y menores), queda fuera de la vagina. Se presenta en un solo tamaño y está diseñado para ser utilizado una sola vez. El dispositivo protege parcialmente los órganos pélvicos externos y cubre la base del pene. Para extraer el condón interno se debe sujetar y girar el anillo exterior para no dejar escapar el semen. El dispositivo debe desecharse en un pañuelo de papel o en el envase vacío y tirarlo a la basura.

¿De qué protege el condón femenino, vaginal e interno?

El condón vaginal (interno) cubre la vagina y el cuello uterino y se adapta a todas las formas y tamaños de los órganos sexuales femeninos, retiene el semen después de la eyaculación, actuando como una barrera de doble protección ya que cumple su función como método anticonceptivo que previene los embarazos tempranos y no deseados y las ITS/VIH.

¿Se puede usar el condón vaginal con otros anticonceptivos?

El condón vaginal (interno) FC2 se puede usar con la píldora, inyecciones, dispositivo intrauterino (DIU), implantes postesterilización y postvasectomía. El condón vaginal (interno) no se puede usar con el diafragma, pues el anillo interior del FC2 se aloja en el mismo espacio que dicho dispositivo. El condón vaginal (interno) no puede utilizarse de forma concomitante (al mismo tiempo) con condones masculinos (externos) ya que corre riesgo que se rompa.

¿Su vida útil y condiciones de almacenamiento?

Cinco años determinados a través de un estudio en tiempo real a alta temperatura y humedad. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido de la luz directa del sol.

Advertencias y precauciones finales

El condón FC2 es un dispositivo libre de hormonas y por lo tanto no causa efectos secundarios. Al igual que cualquier otro condón, se debe insertar con cuidado. No se debe abrir el paquete con tijeras, cuchillos o con los dientes y tener especial precaución al manipular el condón con las uñas largas. Se han notificado menos de un 1% de roturas. Si se rompe es necesario quitarlo e inmediatamente inserir un condón nuevo.

Fuentes e información técnica:

El condón vaginal (interno) tiene una efectividad de prevenir la transmisión de VIH/SIDA de 94-97% cuando esta usado consistentemente y correctamente» (French PP et al. Use-Effectiveness of the Female Versus Male Condom in Preventing Sexually Transmitted Disease in Women. Sexually Transmitted Diseases, 30(5):433-439, 2003).

“Estudios de la permeabilidad del condón femenino muestran que tiene la misma efectividad en prevenir el pasaje de patógenos y semen que el condón masculino. Con esta información se han hecho modelos matemáticos que dicen que… reduciría sus posibilidades de adquirir el virus por 90%- similar a la tasa máxima de efectividad del condón masculino.” ( Trussel J, Sturgen K, Strickler J, Dominick R. Comparative contraceptive efficacy of the female condom and other barrier methods. Family Planning Perspectives 1994;26(2)

¿Dónde y cómo conseguir condones femeninos, vaginales e internos en Chile?

En este momento, el condón vaginal (interno) no se vende en el mercado libre. Se espera certificación sanitaria para la distribución y venta en el mercado del condón vaginal (interno). Debes solicitarlo en tu centro de salud más cercano a tu domicilio o en organizaciones sociales con trabajo en prevención de VIH/SIDA e ITS entre ellas ICW comunidad de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, integrante de la REDTRASEX, impulsoras de la Campaña de #condonvaginalaccesouniversal